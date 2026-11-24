La crema Nivea blu è nel beauty di famiglia da generazioni ma i farmacisti avvertono: usata ogni giorno sul viso, soprattutto se è misto o grasso, può diventare un problema.

Creata nel 1911, la classica crema Nivea in latta blu costa intorno ai tre euro e viene presentata dal brand come idratante multiuso per corpo, mani e viso, adatta a tutti i tipi di pelle. Un oggetto quasi affettivo, che passa dal bagno dei nonni alle nostre trousse, al punto che molte di voi la usano sul viso senza pensarci troppo.

Negli ultimi mesi però diversi farmacisti e dermatologi stanno lanciando lo stesso avvertimento: sulla pelle del viso, soprattutto se è mista, grassa o a tendenza acneica, questa formula può rivelare un difetto importante. Non parliamo di un prodotto “pericoloso”, ma di una compatibilità sbagliata tra formula e tipo di pelle. E quando la pelle è già fragile o impura, l’errore di prodotto può tradursi in lucidità, pori tappati e nuovi brufoli.

Perché la latta blu funziona sul corpo ma tradisce il viso

Tecnicamente, la crema Nivea blu è un’emulsione acqua-in-olio molto ricca. Tra gli ingredienti chiave ci sono paraffina liquida (olio minerale), cere microcristalline, derivati della lanolina, glicerina e pantenolo. Il risultato è una texture densa, pensata per creare sulla pelle un film protettivo che riduce la perdita d’acqua. È proprio questa capacità “barriera” a renderla amatissima su mani screpolate, gomiti, ginocchia e talloni.

Quel film, però, sul viso si comporta in modo diverso. La farmacista spagnola Helena Rodero ha spiegato che la latta blu, così applicata, «può far venire i brufoli se la mettete sul viso», proprio perché forma uno strato spesso che tende a ostruire i pori. Un’altra farmacista, la britannica Jass Whyte, sottolinea che resta una crema ottima per zone del corpo molto secche, ma rischiosa come idratante quotidiano su pelli miste o grasse. In pratica, la stessa caratteristica che la rende un toccasana per le zone secche del corpo diventa un difetto importante sul viso di chi produce già molto sebo.

Il grande difetto sul viso: pori tappati, lucidità, brufoletti

Che cosa succede, in concreto, quando si usa la crema Nivea viso ogni giorno su una pelle mista o grassa? Il film occlusivo trattiene l’idratazione, ma trattiene anche il sebo che le ghiandole sebacee continuano a produrre. Il sebo non riesce a fuoriuscire in modo regolare, ristagna nel poro e lo dilata. A quel punto compaiono punti neri, comedoni chiusi e, con la proliferazione batterica, veri e propri brufoli.

Secondo diversi dermatologi, tra cui il cileno Gabriel Aedo, la latta blu merita un voto basso proprio sulle pelli sensibili, grasse o acneiche: troppo ricca, troppo occlusiva, potenzialmente irritante se associata a trattamenti già aggressivi come retinoidi topici. L’Organizzazione Mondiale della Sanità ricorda che le malattie della pelle sono tra le condizioni più diffuse al mondo; per questo, quando una crema economica e diffusissima come la Nivea blu viene usata in modo poco adatto, l’impatto sul benessere quotidiano non è affatto trascurabile. Non è tossica né “sbagliata” in assoluto, semplicemente non è pensata per essere la crema viso di riferimento per ogni tipo di pelle.

Come usarla (e come no) e le alternative più furbe

Il primo passo è guardare con onestà il proprio tipo di pelle. Se è grassa o a tendenza acneica, i farmacisti sono piuttosto netti: meglio evitare la crema Nivea latta blu viso, soprattutto ogni giorno e su tutto il volto. Molto meglio scegliere gel-crema leggeri, oil-free, con acido ialuronico per idratare senza appesantire e con attivi come niacinamide e zinco per regolare il sebo e affinare la grana.

Se la pelle è mista, la parola chiave è “selettività”. La Nivea blu può avere senso solo come impacco occasionale sulle zone davvero secche (per esempio guance che tirano in inverno), evitando accuratamente fronte, naso e mento. In ogni caso, mai in strato spesso ogni sera. Qui una buona strategia è usare sul viso idratanti non comedogenici, etichettati proprio così, e riservare la latta blu a mani, piedi e aree del corpo più ruvide.

Per chi ha pelle secca o molto secca, la crema Nivea blu può ancora essere un’alleata, anche sul viso, purché usata con criterio: quantità minima, preferibilmente la sera, magari come “cappotto” sopra un siero con acido ialuronico o ceramidi. In questo caso il film occlusivo aiuta davvero a trattenere l’acqua e a rinforzare la barriera cutanea. Su pelli sensibili o con rosacea, dermatiti, couperose, invece, la prudenza è d’obbligo: meglio chiedere consiglio al dermatologo o al farmacista di fiducia prima di sperimentare prodotti molto profumati e ricchi di occlusivi.