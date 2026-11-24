Il fascino intimo del Lago di Garda conquista anche nella stagione fredda, il momento migliore per rallentare, rigenerarsi e lasciarsi coccolare nel nuovissimo cinque stelle Falkensteiner Resort Lake Garda a Salò

Vivace e frizzante d’estate, durante l’inverno la sponda bresciana del Lago di Garda svela il suo volto più intimo, elegante e contemplativo. Lo specchio d’acqua si avvolge in una luce morbida e dorata che accarezza i profili delle montagne, le limonaie storiche e i vicoli silenziosi. E così la raffinata cittadina di Salò - a pochi chilometri da Brescia, facilmente raggiungibile da Milano e Verona -, diventa la meta ideale per chi cerca una parentesi di bellezza lontana dalla frenesia metropolitana.

A ridefinire l'idea di ospitalità lacustre è il nuovo Falkensteiner Resort Lake Garda, cinque stelle che porta l'inconfondibile firma progettuale dell'architetto Matteo Thun. Qui il design contemporaneo dialoga con i materiali naturali e il paesaggio circostante, dando vita a un rifugio accogliente dove ogni dettaglio è pensato per rallentare il ritmo.

La magia delle feste

Con l’avvicinarsi del Natale e del Capodanno, il soggiorno a Salò si trasforma in un’esperienza da fiaba. A pochi passi dal resort, il centro storico si illumina con le atmosfere del Villaggio di Natale, invitando a passeggiate sul lungolago tra casette di legno, profumi speziati e botteghe d'arte. All'interno del resort, il calendario delle festività è pensato per regalare emozioni su misura a ogni generazione: dalle Christmas Academies con laboratori creativi dedicati ai più piccoli, fino ai momenti di convivialità adulta.

La tavola e l’arte del bien vivre diventano protagoniste: si inizia al mattino sulla terrazza panoramica del ristorante Artigiani, per proseguire con le proposte ricercate e la cucina fusion italo-giapponese di HOKU Restaurant & Lounge. Al calar della sera, quando le luci si riflettono sull'acqua, l'appuntamento è da House of Negroni Salò Lake Garda per un aperitivo d’autore o un dopocena avvolti in un’atmosfera sofisticata.

Weekend wellness tutto l'anno

Se le festività portano con sé la voglia di partire, ogni giorno e momento dell'anno è l’occasione giusta per regalarsi un fine settimana fuori porta all'insegna della pura rigenerazione. Quando l'inverno entra nel vivo, la vera protagonista del resort diventa l'Acquapura SPA: uno spazio di oltre cinquemila metri quadrati distribuito su due livelli che trasforma il benessere in un'arte (anche in formula Day Spa).

Mentre le famiglie trovano spazi dedicati con piscine riscaldate e aree gioco pensate per il divertimento in sicurezza, chi cerca il silenzio assoluto può rifugiarsi nella Rooftop Adults-Only SPA. Qui, immersi nell'acqua calda della piscina sul tetto o avvolti dal calore della sauna panoramica con vista sul Monte Baldo, il confine tra l'architettura e il paesaggio lacustre sembra dissolversi.

Un rituale signature ispirato ai profumi della natura mediterranea completa l'esperienza, regalando una pausa di equilibrio prima di rientrare alla routine quotidiana, o magari di concedersi una deviazione tra le cantine della vicina Valpolicella.

Che si tratti di brindare al nuovo anno o di ritagliarsi quarantott'ore di totale disconnessione durante l'anno, il Lago di Garda d'inverno come a primavera, in estate e in autunno è sempre una scoperta sorprendente. E per un tocco di fascino e una coccola in più, a offrire un'accoglienza su misura ci pensa il Falkensteiner Resort Lake Garda.