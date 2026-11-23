Il tonico all’acido glicolico viene sempre più utilizzato sotto le ascelle come alternativa al deodorante. Ma questo beauty trend funziona davvero? E soprattutto, è una pratica sicura per la pelle? Ecco cosa dice la dermatologia.

Sull’hashtag dedicato all’uso dell’acido glicolico come deodorante si vedono routine in cui il tonico viso finisce direttamente sulle ascelle. Promessa: niente più cattivo odore, meno sudore, macchie scure schiarite e magliette salve anche dopo la palestra.

È un trucco furbo, facile da copiare la mattina successiva in bagno. Ma può davvero sostituire il classico deodorante - o addirittura l’antitraspirante - che usate da anni? Per rispondere, serve uscire dal feed e ascoltare cosa dicono dermatologi e studi clinici.

Perché tutti parlano di acido glicolico sulle ascelle

L’acido glicolico è un alfa-idrossiacido (AHA) derivato dalla canna da zucchero. È una molecola molto piccola, capace di penetrare negli strati superficiali della pelle ed esfoliarla in modo chimico, cioè “sciogliendo” i legami che tengono unite le cellule morte.

Sul viso viene usato da anni per uniformare il colorito, attenuare iperpigmentazioni e piccole rughe, migliorare la grana. Nei cosmetici domiciliari le concentrazioni tipiche vanno intorno al 5-10 per cento, mentre i peeling professionali sono molto più concentrati e vengono gestiti dal dermatologo.

Il ragionamento è semplice: se funziona sulle macchie del viso, perché non provarlo sulle ascelle, spesso più scure del resto del corpo? E se abbassa il pH della pelle rendendola più acida, forse rende la vita difficile ai batteri responsabili del cattivo odore.

Odore, sudore, macchie: cosa fa davvero il deodorante

Partiamo dall’ABC. Il sudore in sé è quasi inodore. L’odore tipico delle ascelle nasce quando i batteri presenti sulla pelle degradano alcuni componenti del sudore, producendo molecole dall’aroma.

Un deodorante agisce su questo meccanismo: tiene sotto controllo i batteri, assorbe un po’ di umidità, maschera l’odore con profumi. Un antitraspirante, invece, è un’altra storia: per definizione contiene sali di alluminio che formano un “tappo” temporaneo nei dotti sudoripari, riducendo proprio la quantità di sudore che arriva in superficie.

L’acido glicolico non contiene sali di alluminio e non crea questi tappi. Quindi, anche se qualcuno sui social lo usa come se fosse un antitraspirante, non lo è. Può al massimo intervenire sul terreno in cui vivono i batteri, non sul rubinetto del sudore.

Capitolo macchie scure: le ascelle possono scurirsi per sfregamento, rasatura aggressiva, cerette, deodoranti irritanti, dermatiti da contatto. In alcuni casi c’è di mezzo una vera patologia, come l’acanthosis nigricans legata a insulino-resistenza. In questi scenari l’esfoliazione con acidi può aiutare un po’ l’aspetto, ma non risolve la causa di fondo.

Acido glicolico deodorante: cosa funziona e cosa no

Dal punto di vista teorico, l’acido glicolico come deodorante ha senso per un motivo preciso: abbassa il pH cutaneo e rimuove le cellule morte in cui i batteri si annidano. Un ambiente più acido è meno favorevole ai microrganismi che producono cattivo odore, e l’esfoliazione riduce il “substrato” su cui possono lavorare.

Uno studio clinico del 2015 su 44 donne sopra i 60 anni ha applicato un’emulsione a pH 4 con acido glicolico tre volte al giorno sotto una sola ascella. Dopo pochi giorni l’odore in quella zona risultava ridotto rispetto all’ascella non trattata. Quando però il prodotto veniva confrontato con una crema simile ma a pH 5,8, le differenze non erano statisticamente robuste. Lo studio era breve e sponsorizzato: insomma, risultati interessanti, ma preliminari.

Esistono anche lavori più recenti su piccoli gruppi di pazienti con acanthosis nigricans: peeling professionali al glicolico hanno migliorato le macchie, ma in uno studio del 2024 su 30 persone sono risultati meno efficaci della tretinoina sulle lesioni ascellari. E si parla di protocolli medici, non di un comune tonico usato tutti i giorni come deodorante.

Su un punto i dermatologi sono molto chiari. L’acido glicolico non riduce la sudorazione. La dermatologa statunitense Marisa Garshick ha spiegato che, senza sali di alluminio, nessun prodotto può essere considerato antitraspirante. Quindi, se il vostro problema principale è la quantità di sudore, questo hack non potrà sostituire un vero antitraspirante.

Come usarlo (se proprio volete provarlo) senza fare danni

La pelle delle ascelle è più delicata di quanto sembri: è spesso occlusa dai vestiti, è umida, subisce sfregamenti continui e microtraumi da rasoio o ceretta. In queste condizioni, un acido esfoliante penetra più facilmente e può irritare molto di più che sul viso.

I dermatologi segnalano come possibili effetti collaterali rossore, bruciore, desquamazione, prurito e, paradossalmente, iperpigmentazione post-infiammatoria: le macchie scure che volevate schiarire rischiano di accentuarsi dopo l’infiammazione. Chi ha pelle sensibile, dermatiti o patologie come l’acanthosis nigricans dovrebbe parlarne con uno specialista prima di sperimentare.

Le indicazioni più prudenti per l’area ascellare sono:

scegliere concentrazioni non oltre l’8-10 per cento, meglio partire da formule più basse;

applicare l’acido glicolico solo 1-2 volte a settimana, la sera, su pelle integra e ben asciutta, lontano dalla rasatura recente;

sospendere subito in caso di forte bruciore, crosticine, desquamazione evidente o macchie che diventano più scure.

Nella vita reale, quindi, potete usare l’acido glicolico come trattamento accessorio. Per esempio: qualche passata serale 1-2 volte a settimana, poi al mattino un deodorante delicato formulato per le ascelle. Esistono anche deodoranti che contengono piccole quantità di AHA insieme a ingredienti lenitivi: sono pensati proprio per offrire un leggero effetto esfoliante senza arrivare alla potenza di un tonico viso.

Se sudate molto, avete odori intensi nonostante una buona igiene o notate macchie che cambiano rapidamente colore e consistenza, la vera mossa “smart” non è copiare un trend di TikTok, ma fissare un appuntamento dal dermatologo. L’acido glicolico può essere un alleato cosmetico interessante, ma non sostituisce il deodorante - e ancora meno una diagnosi.