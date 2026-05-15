NIVEA celebra i 100 anni dell’iconica latta blu NIVEA Creme con il tour italiano “100 Anni di Blu” composto da tre tappe

Quest'anno NIVEA celebra i 100 anni dell'intramontabile latta blu simbolo di NIVEA Creme, con un tour di eventi che attraverserà l’Italia da maggio a luglio, per rendere omaggio a un’icona che ispira fiducia, qualità e cura quotidiana.

“NIVEA ha costruito la propria storia partendo da un gesto semplice ma profondo: essere al fianco delle persone ogni giorno. Celebrare questo importante anniversario significa continuare a rinnovare il nostro impegno a essere un brand vicino, affidabile e rilevante nella vita quotidiana, capace di evolversi insieme ai consumatori e di continuare a generare valore nel tempo”, afferma Anna Grassano, General Manager Beiersdorf Southern Europe.

100 Anni di Blu: tre tappe per celebrare Nivea Creme

Introdotta cento anni fa, la latta blu di NIVEA Creme ha segnato una svolta decisiva nell’identità del brand. Prodotta ad Amburgo, città natale del marchio, la latta blu con il suo design essenziale è diventata un simbolo riconosciuto in tutto il mondo e parte integrante della routine quotidiana di skincare di milioni di persone. Nel corso degli anni, il suo design ha saputo evolversi in modo responsabile, rimanendo fedele alla propria identità e al valore simbolico che rappresenta.

Da questo patrimonio di storia e significato nasce il tour NIVEA 100 Anni di Blu, che ha preso il via a Roma nella cornice di Villa Borghese, per celebrare i 100 anni della latta blu ma anche per raccontare i valori del brand, la sua storia e i suoi principi fondanti.

Cuore dell’iniziativa è un pop-up store esperienziale, personalizzato in ogni città e concepito come luogo di incontro, scoperta e relazione. All’interno, i visitatori potranno conoscere e acquistare i prodotti NIVEA, approfondirne le novità e trovare un merchandising esclusivo pensato per celebrare i 100 anni di blu.

“I prodotti NIVEA nascono da una solida competenza scientifica e si evolvono ascoltando costantemente le persone. ‘100 Anni di Blu’ è l’occasione per raccontare come NIVEA Creme e le altre categorie del brand abbiano saputo rinnovarsi nel tempo, mantenendo sempre al centro performance, qualità e affidabilità”, commenta Anna Vitiello, Marketing Director Beiersdorf Southern Europe.

L’iniziativa proseguirà a Rimini, dal 28 al 31 maggio, in occasione di RiminiWellness, con un focus sulle categorie NIVEA MEN e DEO. A seguire Bari, dal 3 al 5 luglio, ospiterà la tappa dedicata a NIVEA SUN, con particolare attenzione alla protezione della pelle dai raggi solari. Protagoniste saranno le linee NIVEA SUN Protect & Hydrate e Protect & Bronze, insieme alla principale novità dell’anno, NIVEA SUN Stick UV Effetto Seta SPF50+.

Prendersi cura delle persone, oltre la pelle

Accanto a prodotti pensati per rispondere a bisogni reali, il brand promuove oggi un’attenzione più ampia alla sfera emotiva e relazionale attraverso NIVEA CONNECT, la missione sociale globale dedicata a contrastare l’isolamento sociale e favorire relazioni umane autentiche.

Un impegno che prende forma in progetti locali sviluppati insieme a partner ed esperti: a partire dal progetto realizzato con Fondazione Patrizio Paoletti, focalizzato sul benessere emotivo e relazionale delle nuove generazioni attraverso percorsi educativi e di supporto rivolti a ragazzi, famiglie e comunità, fino ad arrivare alla collaborazione pluriennale con Arcigay attraverso il progetto #BeYou, uno sportello di ascolto e supporto psicologico online gratuito dedicato alle persone che affrontano il percorso di coming out e a chi le accompagna.