Il tris dell'estate? Esfoliante, idratante e integratore. Prima di esporvi al sole, giocate d'anticipo e iniziate a preparare la pelle pulendola a fondo, idratandola e aiutandola con integratori ad hoc.

Esfoliare, idratare, integrare: le tre azioni indispensabili per preparare la pelle al sole. Perché per un’abbronzatura dorata non serve solo la giusta protezione ma anche una pelle pronta ai bagni di sole, dopo i lunghi mesi in cui è stata coperta e, quest’anno, anche tappata in casa.

Quindi, armate di tutto punto, ecco gli step per scendere in pista pronte per la tintarella!

Step 1: esfoliare

Ovvero come ti elimino tutte le cellule morte che si trovano superficialmente sulla pelle e che sono dovute alla pelle secca e al continuo sfregamento dei vestiti. La conseguenza è che queste rendono l’epidermide più grigia e spenta. Con una bella “sfregata”, invece, queste si eliminano, la pelle si pulisce in profondità e torna luminosa.

Scrub e gommage sono le soluzioni ideali: ad azione manuale, si sfregano sul corpo con una spugna, alcuni anche con una spazzola per il corpo, e i microgranuli contenuti agiscono rendendo la pelle più morbida. Quale scegliere tra i due? Rispetto allo scrub, il gommage ha una texture più delicata, i granuli sono più piccoli e sono mixati a ingredienti idratanti che non irritano l’epidermide. Per questo sono indicate per le zone più delicate, tipo il viso, e per le pelli più sensibili.

Un’alternativa a scrub e gommage? Il dry brushing, ovvero spazzolare l’epidermide con una spugna o una spazzola corpo asciutta. La pelle si esfolia naturalmente ma in maniera ancora più delicata di scrub e gommage; ovviamente, per le pelli sensibili sono meglio le setole morbide e una pressione più delicata.

Step 2: idratare

Abbondantemente. Dopo aver infatti esfoliato, la pelle è provata e ha quindi bisogno di essere lenita. Per il corpo, le creme e i burri, che hanno consistenze più dense, sono perfetti perché contengono sostanze emollienti che aiutano a nutrire la pelle. Sicuramente gli ingredienti più efficaci in questo senso sono quelli ricchi, per esempio il burro di karitè.

Questo passaggio è fondamentale perché più la pelle è idrata e nutrita, e quindi presenta meno “squamette” causate proprio dalla secchezza cutanea, più l’abbronzatura risulta più luminosa e dura più a lungo.

Step 3: integrare

Integratori, certo, ma anche tisane e una dieta a prova di sole sono fondamentali per un bel colorito. Ricchi di betacarotene, gli integratori sono generalmente in pastiglie, l’assunzione è quotidiana, e aiutano a risvegliare la produzione di melanina. Cosa vuol dire? Che quando si arriva in spiaggia o comunque ci si mette sotto al sole, la melanina è già stimolata per cui ci si inizia ad abbronzare fin dal primo giorno. Se poi si assumono quotidianamente cibi giallo-arancioni, il gioco è fatto!

Oltre all’integratore ci sono anche le tisane che agiscono dall’interno su due fronti: oltre a preparare la pelle all’abbronzatura infatti aiutano a mantenerla sana, compatta, a combattere lo stress ossidativo e la comparsa delle rughe causate dal sole stesso.

Step 3, integrare Carosole , Erbamea

L’assunzione di queste capsule è consigliata qualche settimana prima delle vacanze per chi ha la pelle molto chiara e durante le vacanze stesse per le pelli più scure. È adatto anche per mantenere l’abbronzatura luminosa. L’assunzione di queste capsule è consigliata qualche settimana prima delle vacanze per chi ha la pelle molto chiara e durante le vacanze stesse per le pelli più scure. È adatto anche per mantenere l’abbronzatura luminosa.

Carovit Forte Plus , Carovit

In compresse, si inizia a usare 30 giorni prima ed è ricco di vitamina C, E e B2, oltre che con rame e selenio e il red orange complex estratto dalle arance rosse.

Tisana a Freddo Abbronzatura , La Farmacia delle Erbe

Si beve 2 volte al giorno, anche con ghiaccio, e all’interno ci sono vitamina A, C ed E, oltre a carota e curcuma. Si beve 2 volte al giorno, anche con ghiaccio, e all’interno ci sono vitamina A, C ed E, oltre a carota e curcuma.

Integratore Alimentare Defence Sun , Bionike

Con betacarotene, vitamina C ed E e zinco, aiuta a coadiuvare la fotoprotezione.

Plusol.In , Skinius

A base di rame, agisce stimolando il microcircolo che riossigena e nutre i melanociti, ovvero le cellule che producono la melanina. A base di rame, agisce stimolando il microcircolo che riossigena e nutre i melanociti, ovvero le cellule che producono la melanina.

Attiva Bronz +40% , Rougj

Aiuta ad aumentare del 40% l’intensità dell’abbronzatura stimolando la naturale produzione di melanina e a contrastare l’invecchiamento causato dalla fotoesposizione. Aiuta ad aumentare del 40% l’intensità dell’abbronzatura stimolando la naturale produzione di melanina e a contrastare l’invecchiamento causato dalla fotoesposizione.

Credit photo: Unsplash