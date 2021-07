Il bagnoschiuma profumato è un must in estate. Le formule che vi proponiamo sono rinfrescanti e lenitive, perfette da portare in vacanza

Il bagnoschiuma profumato è un must: rilassa, avvolge e rinfresca. Che amiate docce rinvigorenti o lunghi bagni regali, scegliere quello giusto è essenziale.

Ottimo per skippare il profumo quando fa troppo caldo, è un must anche - e soprattutto - per gli appassionati di fragranze che amano creare abbinamenti originali, oppure enfatizzare il proprio profumo preferito.

Abbiamo selezionato per voi i migliori detergenti corpo per l'estate. Ottimi a casa come in viaggio, rinfrescano, mettono allegria e sono ottimi dopo l'esposizione solare. Scopriteli qui di seguito!

Un gel doccia senza sapone arricchito da aloe vera e composto da una base lavante dolce di origine vegetale. La sua fragranza è solare, ispirata a una fuga d'estate a Cap Ferret, dai sentori di cocco, fiori d'arancio e gelsomino.

Una formula extra profuma che stimola l'idratazione cutanea e rinfresca la pelle. La fragranza frizzante è particolarmente indicata per l'estate.

Per una pelle liscia e vellutata, questo bagnoschiuma profumato propone una formula green, vegana e nichel tested. Con latte di mandorla e fiori di tiarè, è cremoso e avvolgente.

Uno speciale detergente pensato per trattare sia corpo che capelli, caratterizzato da un'alta percentuale di ingredienti biodegradabili e senza ingredienti ritenuti dannosi per l’ambiente acquatico.

Un bagnoschiuma piacevolmente profumato, adatto a tutta la famiglia. La sua azione? Antiossidante e idratante, rispettosa del ph della pelle. Grazie alla vitamina E, non altera la cute e ne migliora l'aspetto, facendola apparire più sana.

Un detergente cremoso che crea una morbida e profumata schiuma fedele all'iconica fragranza Twilly d'Hermes. Le sue note? Sensuali, frizzanti e inebrianti, con zenzero, fiori di tuberosa e legno di sandalo.

Pack irresistibile e formula delicata, adatta ai lavaggi frequenti. Caratterizzato dal profumo energizzante di una foresta profonda tra rugiada e sfumature di legni aromatici, è privo di parabeni, sls, petrolati, siliconi e coloranti.

Un nuovo modo di concepire lo shower gel: il marchio di lusso propone un pack giocoso che richiama un classico secchio di vernice - griffatissimo - al cui interno troviamo delle monodose di detergente dall'inconfondibile profumo di Chanel N°5.

Un'edizione limitata fresca, energizzante e profumata, arricchita con estratti di verbena bio di Provenza e cactus. Inoltre, il flacone è composto al 50% da plastica riciclata e totalmente riciclabile.

Un docciaschiuma idratante e rigenerante, pensato per prendersi cura della pelle in maniera delicata dopo l'esposizione solare.

Con olio di cocco vergine biologico ed equosolidale, ha un formato da 100 ml perfetto da mettere nel beauty case delle vacanze - anche per un week end fuori - o della palestra. Senza siliconi, parabeni, tensioattivi, solfati e petrolati è composto al 96% ingredienti di origine naturale. Il pack, inoltre, è composto da plastica riciclata e riciclabile.

Composto al 99% da ingredienti di origine naturale, è pensato per ristabilire le fisiologiche funzioni della pelle. Tra i suoi attivi olio di mandorle e avocado. Inoltre, aloe vera e avena che hanno un effetto lenitivo e riducono le irritazioni.

Burro di karitè e oli vegetali di mandorle dolci, macadamia e kukui per questo detergente che rappresenta un vero e proprio trattamento di bellezza e benessere per il corpo.

Un detergente vegano e lenitivo, composto al 97% da ingredienti naturali. Delicatamente profumato, è ideale per detergere la pelle dopo l'esposizione solare.

Photo by Curology, Robert Gomez & Joshua Oluwagbemiga on Unsplash