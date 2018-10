Volete una manicure che non vi faccia passare inosservate? Provate le unghie neon dall'effetto fosforescente, per brillare anche al buio

In questo caso la variante "go bright or go home" dell'espressione americana ci sembra assolutamente appropriata.



Del resto, le unghie neon sono per loro essenza eccessive e chiassose, un vero e proprio inno all'amore per i colori più puri.

La parola d'ordine qui è brillare e farsi notare il più possibile, grazie agli smalti dai colori più accesi e vitaminici, con l'effetto speciale fosforescente che risplende anche al buio, per rendere ancora più speciale il tuo look per i party.

Scoprite tutte le manicure con unghie neon da provare.





Shocking Pink



Il rosa acceso diventa ancora più bright in versione neon, qui portato su unghie corte dalla forma ovale.



Orange

L'arancio è il colore vitaminico per eccellenza. Il finish più bello per portarlo? Lucidissimo, a effetto jelly.



Neon matte



Per un nail look ancora più originale provate lo smalto neon dal finish completamente opaco, da sfoggiare su unghie a ballerina.



Un post condiviso da BO NAILS (@b0nails) in data: Giu 20, 2018 at 11:54 PDT

Fucsia

Un grande classico, facile da portare e che sta bene su tutti i tipi di unghie e carnagioni.



Un post condiviso da 💎ojemce💎 (@ojemce) in data: Giu 21, 2018 at 2:59 PDT

Coral

Il colore della manicure più alternativa al rosso per eccellenza viene esaltato da unghie a mandorla dalla forma affusolata.



Un post condiviso da SlavomíraSkýpalová (Rusnáková) (@ruscona) in data: Giu 19, 2018 at 10:47 PDT

Stamping



Se il minimalismo proprio non fa per voi, provate a realizzare una decorazione a stamping su unghie sfumate in colori neon. Perfette per i festival più cool dell'estate.



Un post condiviso da Karolina (@karolinalovesnails) in data: Giu 21, 2018 at 3:02 PDT

Lemon



Unghie giallo limone, dalla forma a mandorla e con decorazioni tono su tono.



Un post condiviso da Nehtová modeláž Tereza (@nehtova_modelaz_tereza) in data: Giu 21, 2018 at 2:25 PDT

Lime

L'effetto neon sfumato ricorda i colori di un cocktail. Da realizzare con smalti gialli e verdi per creare il giusto gradiente.



Un post condiviso da Stanisa beauty & nails (@stanisa_beauty_and_nails) in data: Giu 21, 2018 at 1:41 PDT

Watercolor



L'effetto sfumato multicolore ricorda una pittura ad acquerello, ma con i brillantissimi colori neon.



Un post condiviso da Glisten & Glow LLC (@glistenandglow1) in data: Giu 20, 2018 at 11:13 PDT

Rainbow



Un colore diverso per ogni unghia, per ricordare l'effetto arcobaleno in versione super accesa.



Un post condiviso da Sandra Nails (@sandra_nails89) in data: Feb 16, 2018 at 11:38 PST

Flower Power

Tutta la psichedelia di Woodstock in una manicure con i colori simbolo rock per eccellenza.



Un post condiviso da Glisten & Glow LLC (@glistenandglow1) in data: Giu 20, 2018 at 12:18 PDT

Credits Ph.: Getty Images, Unsplash, Pexels - Artwork by Elisa Costa