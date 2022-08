Unghie color gelato: la ice cream manicure è la tendenza dell'estate 2022. Su unghie corte o lunghissime, esplode la nail art golosa! Scopri come farla

Se pensavate di averle viste di tutti i colori in tema di nail art, forse vi mancava l'ultima tendenza: la ice cream manicure. Di cosa si tratta? A dirlo è il nome: le unghie color gelato riprendono il tema goloso estivo per eccellenza con un twist che ben si accorda alle temperature elevate di queste settimane. Sulle punte delle unghie, infatti, viene riprodotto il gelato che “cola”. Se avete voglia di una manicure colorata e frizzante, provate subito le unghie a tema ice cream. Come farle? Ve lo raccontiamo nei prossimi paragrafi!

Ice cream manicure: una variante della french manicure

Coloratissime, vivaci e anche un po' ironiche, le unghie color gelato 2022 lasciano davvero spazio alla fantasia. Coni gelato e decorazioni, poi, possono essere realizzate anche su unghie corte (ma dalle foto potete capire l'effetto wow che si riesce ad avere quando le unghie sono lunghe o lunghissime). In realtà, si tratta dell'ennesima variante della french manicure estiva e, infatti, il procedimento per chi non vuole fare una nail art carica di decorazioni, è lo stesso: è sufficiente realizzare una base nude o trasparente o a tinta unita e poi, con l'aiuto di un dot o anche di un semplice bastoncino, disegnare la crema del gelato sulle punte utilizzando uno smalto colorato come, per esempio, il rosa, il giallo crema, il verde pistacchio o il blu “puffo” (ve lo ricordate?).

Unghie color gelato: come realizzarle

Ecco come fare una ice cream manicure. Limate le unghie per avere una base perfetta e scegliete un colore che, come anticipato, può essere nude o una tonalità che riprende il classico colore della pallina di gelato. Per realizzare la decorazione sulla parte finale dell'unghia (l'effetto “sciolto”), utilizzate un bastoncino di legno, che grazie alla punta sottile, vi aiuterà nel disegno!Una volta asciugata la decorazione, potete utilizza il colore nero o il marrone per creare delle piccole gocce di cioccolato nella parte più esterna dell'unghia. Una passata di top coat sigillerà la vostra nail art.

In cerca di ispirazione? Date un occhio a queste nail art selezionate su Instagram e Pinterest.

Ice cream manicure su unghie corte

Unghie color gelato con base nude

Ice cream manicure su unghie lunghissime

Unghie color gelato coloratissime

Credit ph: GettyImages