Sognate unghie belle e sane come dall'estetista? Ecco i consigli per una manicure a cinque stelle anche a casa

Le nostre mani parlano di noi, per questo avere unghie curate è il segreto per essere sempre ordinate.

Cosa fare però quando non si ha sempre tempo di andare dall'estetista per una buona manicure o, semplicemente, non si sa da che parte cominicare?

Ecco i consigli per avere unghie belle, sane e lunghe. Non ve ne pentirete!

Esfoliare le unghie

Rimuovere le cellule morte consente alle unghie di "respirare", rigenerarsi e avere una superficie più levigata e regolare. Acquistate un trattamento specifico e ricordatevi di effettuarlo a ogni manicure. Si fa in un minuto ma consente di trasformare visibilmente le unghie.

I prodotti consigliati:

- Mavala Masque Exfoliant;

- Kiko Nail & Cuticle Scrub Pen;

- Ureadin Ultra 40 Gel-oil esfoliante Unghie ispessite e callosità.

Trattamenti specifici

Se le vostre unghie tendono a spezzarsi, a essere sottili o a crescere a rilento, considerate un trattamento unghie specifico. Dagli smalti agli olii da massaggiare, l'effetto è visibile in pochi giorni e non crederete ai vostri occhi.

I prodotti consigliati:

- Mavala Mavaderma;

- Faby Nail Refix;

- Andy Maid Care 9 in 1.

Sfruttare i benefici degli integratori

Per dare un boost di energia ulteriore alle vostre unghie potresteinoltre valutare l'inserimento nella vostra beauty routine di un integratore. Spesso unghie deboli e irregolari nascondono carenze di vitamine, calcio, cheratina o biotina.

Assolutamente sicuri, gli integratori spesso migliorano non solo l'aspetto delle unghie, ma anche quello di pelle e capelli, che tendono ad apparire più sani e robusti e luminosi.

I prodotti consigliati:

- Apothecary 1982 - Biotina + Zinco + Selenio;

- Hairworthy Chewable Hair Growth Stars;

- Phyto Phytophanère;

- Syrio Beauty-Sy Total unghie e capelli.

Scegliere buone lime per unghie

Spesso le lime vengono acquistate con poca cura, senza pensare al fatto che queste debbano essere di buona qualità, ideali dunque a dare una forma ottimale alle unghie senza indebolirle. Quando le limate ricordate sempre di farlo sempre "nello stesso senso" per mantenerle sane e integre a lungo.

I prodotti consigliati:

- Douglas Glass Nail File;

- Sephora Collection Lima multistrato per unghie;

- Bellissima Imetec Set Manicure e Pedicure MP2 200.

Non dimenticare mai di applicare base e top coat

Base e top coat proteggono le unghie e sigillano lo smalto. Questo consente di mantenere una manicure impeccabile a lungo, inoltre gli attivi contenuti in queste formule spesso fungono da rinforzante e indurente per le unghie, che in questo modo crescono più velocemente e meglio.

I prodotti consigliati:

- Chanel La Base Levigante Protettiva;

- Faby Nourish Base Coat;

- Sally Hansen Double Duty Base & Top Coat;

- L'Oreal Manicure Le Base Coat Fortifying.

Proteggere mani e unghie con creme specifiche

Nutriamo la pelle del viso e quella del corpo, perché non prendersi cura anche di mani e unghie? Trattare questa delicata zona con creme di qualità è la chiave per unghie e mani belle e in salute.

I prodotti consigliati:

- Roger & Gallet Crema Mani & Unghie Rosa;

- Natura Bissé Diamond Extreme Hand Cream;

- Collistar Crema mani e unghie riparatrice giorno notte.

Scegliere solventi delicati

Forse non ci avete mai pensato ma il solvete che scegliete per rimuovere lo smalto gioca un ruolo fondamentale per la bellezza, la salute e la lunghezza delle vostre unghie. Sceglietelo delicato e senza acetone per avere unghie al top.

I prodotti consigliati:

- Chanel Le Dissolvant Douceur;

- Faby Acetone free polish remover;

- Pupa SOS Nail Repair Levasmalto Naturale Super Delicato.

