Scoprite come realizzare una romantica nail art gioiello con il tutorial di Non Solo Kawaii

Romantica e femminile. Una nail art gioiello, con fiocchi e rose nei delicati toni nude, oro e bianco, decorata con brillanti strass.



Per impreziosire una manicure è necessario munirsi di tre elementi: un bastoncino in legno d'arancio, strass e acqua. Dopo aver bagnato leggermente una sommità del bastoncino, è sufficiente appoggiarlo sullo strass per prenderlo e poi adagiarlo sull'unghia smaltata.



Grazia.IT e Non solo Kawaii si sono ispirate allo stile delle Harajuku Girls: le vivaci ragazze giapponesi dell'omonimo quartiere Harajuku di Tokyo che non passano di certo inosservate!







Scoprite gli step per realizzare questa nail art, gli smalti utilizzati e alcuni suggerimenti sul make up da abbinare.





Gli smalti





Smalti utilizzati: & Other Stories Challis Gold (oro metallizzato), Orly Cyber Peach (nude) e Collistar 501 Bianco French (bianco).





Come realizzare la nail art sull'anulare







Step 1: Applicare la base e poi stendere lo smalto nude Orly Cyber Peach.





Step 2: Con un pennello a punta fine intinto nello smalto bianco Collistar 501 Bianco French disegnare i petali delle rose.







Step 3: Applicare uno strass al centro di ogni rosa. Sigillare la nail art con il top coat.









Come realizzare la nail art sull'indice







Step 1: Applicare la base e poi stendere lo smalto nude Orly Cyber Peach.







Step 2: Con un pennello a punta fine intinto nello smalto oro metallizzato & Other Stories Challis Gold realizzare una mezzaluna alla base dell'unghia.







Step 3: Con un pennello a punta fine intinto nello smalto bianco Collistar 501 Bianco French disegnare il fiocco.







Step 4: Applicare lo strass al centro del fiocco. Sigillare la nail art con il top coat.









Il make up





Abbinate la nail art con prodotti beauty come: l'illuminante e correttore in crema Max Factor Miracle Glow Duo Pro Illuminator 20 Medium, il rossetto Collistar Gloss Labbra Sexy 61 Rosa e l'ombretto & Other Stories Eye Colour Calico White Lamé.







Credits: Graphic by Laura Castellanza