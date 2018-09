Estrosi, creativi, talvolta anche sopra le righe: ecco i 10 migliori profili di nail artist da seguire su Instagram

Anticipano le tendenze e trovano sempre un modo nuovo per replicare i must del momento. Presenti nei backstage delle sfilate o sulle copertine delle riviste più famose, dettano legge nel mondo della manicure.

Abbiamo selezionato per voi 10 nail artist da seguire assolutamente su Instagram per "essere sempre sul pezzo".





Unistella: la nail artist che ama gli accessori

Il suo nome è Eun Kyung Park. Coreana (ma più nota con il nome che ha dato al suo profilo Instagram) è una delle più famose al mondo. Ha lanciato alcune delle tendenze più gettonate come le decorazioni con vetro colorato, con pietre o con fiori secchi, per fare qualche esempio.

Da seguire perché: anticipa le tendenze.

Credit ph: @nail_unistella





Tom Bachik, il "MAN"icurist delle star

Da lui sono passate tutte le celebs hollywoodiane: Jennifer Lopez, Selena Gomez e Heidi Klum, tanto per fare qualche nome. Il suo punto di forza? Sa scegliere sempre la lacca più cool da abbinare all'abito.

Da seguire perché: sul suo profilo trovate un sacco di suggerimenti e proposte da copiare.

Credit ph: @tombachik

Paintbox, il team più cool

Si definiscono un «high-design nail studio»: fondato a New York dalla beauty editor Eleanor Langston, Paintbox lancia ogni stagione una collezione di proposte per la manicure sposando tutti gli ultimi trend.

Da seguire perché: se amate la nail art colorata ma minimal, questo profilo regala mille suggestioni.

Credit ph: @paintboxnails

Olive&June, la manicure from LA

Fondato nel 2013 da Sarah Gibson (Olive e June sono i nomi della sue due nonne), è il salone place to be di Beverly Hills.

Da seguire perché: nei disegni minimal è imbattibile.

Credit ph: @oliveandjune Instagram





Chelsea King, l'amante dell'arte e della moda

Le sue manicure sono spesso delle piccole opere d'arte dove il colore regna sovrano. Chelsea, che vive a Los Angeles, ha cominciato a lavorare come nail artist per hobby e, in pochissimo tempo, è comparsa sulle riviste di mezzo mondo.

Da seguire perché: le sue proposte sono sempre super originali.

Credit ph: @chelseaqueen Instagram

Miss Lady Finger: l'ispirazione arriva dalla quotidianità

Sul suo profilo mescola vita privata con manicure che replicano le fantasie delle sfilate; meno conosciuta rispetto agli altri, Taryn Multack sforna ogni giorno un'idea diversa.

Da seguire perché: se vi innamorate di un abito, lei sa replicarlo... sulle unghie!

Credit ph: @missladyfinger Instagram

Miss Pop Nails: la regina dei backstage

Noi di Grazia.it l'abbiamo spesso incrociata nei backstage delle sfilate: quest'artista newyorchese è super amata dagli stilisti. Il motivo? Date un occhio al suo profilo Instagram...

Da seguire perché: è una insider del fashion world.

Credit ph: @misspopnails Instagram

Alica Torello: la manicurist delle copertine

Il suo mondo è quello dell'editoria anche se sul suo profilo trovate nail art di tutti i tipi con una preferenza per quelle geometriche.

Da seguire perché: è davvero super creativa.

Credit ph: @aliciatnails Instagram









The Illustrated Nails: unghie come piccole opere d'arte

Dietro questo account c'è Sophie Harris-Greenslade, un'illustratrice di Londra. «La nail art - ha detto - è come uno stile illustrativo, solo su superfici più piccole».

Credit ph: @theillustratednail Instagram

Jessica Washick, la nail artist più eclettica

«U don't need a man, u need a manicure» è il titolo del suo tumblr in cui Jessica Washick pubblica tutte le sue creazioni, alcune davvero molto ma molto originali (come quella che vedete in foto).

Da seguire perché: riesce a stupire, sempre.

Credit ph: @jessicawashick Instagram

Credit ph: Pexels.com