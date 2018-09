Sei indirizzi a Milano per una manicure perfetta, dove rilassarsi e avere del tempo per sé

Per molte è ormai diventato un appuntamento fisso: avere le unghie di mani e piedi impeccabili è fondamentale. Per questo abbiamo selezionato sei indirizzi milanesi dove la stesura dello smalto è cosa seria.

Bahama Mama



Ladycure, Express, Semipermanente, Trattamento manicure Spa: da Bahamamama c’è solo l’imbarazzo della scelta in fatto di manicure. In modo particolare, il Trattamento manicure Spa consiste in un’azione rinnovatrice della pelle con polvere pomice, poi un effetto schiarente così da eliminare le macchie e infine un trattamento idratante. Segue poi la stesura dello smalto.



Dettaglio curioso: non solo mani, è presente infatti anche un menù spa che comprende tra i trattamenti anche quello Viso-Corpo con Olio e vino di quasi due ore, adatto per idratare, rassodare e svolgere un’azione antiossidante.



Viale Col di Lana, 1



Tong Tong



Forse la catena milanese di nail spa più famosa della città, Tong Tong si occupa a 360° di manicure e pedicure, dai trattamenti più classici fino alla ricostruzione in gel per un effetto naturale, effetto french o con smalto permanente. Nel menù anche la ricostruzione in resina.



Dettaglio curioso: è tra gli indirizzi preferiti della “sciura” milanese, ci sono 10 store sparsi per tutta la città, difficile non trovare quello comodo e vicino a casa.







Smalto Lounge



Esperti nella manicure giapponese, Smalto Lounge è l’indirizzo perfetto per chi ha unghie fragili e che si sfaldano molto facilmente. La P-Shine è infatti un trattamento curativo adatto a donne e uomini che aiuta a stimolare la circolazione del sangue sulle punte della dita così da rendere le unghie molto forti, nutrite in profondità e soprattutto più veloci nella crescita e lucide. Il risultato è visibile fin dalla prima applicazione e dura per due settimane.



Dettaglio curioso: specializzati in manicure, in realtà Smalto Lounge pensa a tutto il look, capelli compresi.



Via A. Scarpa, 1



Pink Nails on the Road



Manicure all’ultimo minuto? Trucco impeccabile per l’appuntamento imprevisto? Pink Nails on the Road è un furgoncino rosa, completamente attrezzato come salone di bellezza che può contenere due ospiti alla volta e che vi raggiunge dove siete. Si scarica l’app, si sceglie il trattamento, giorno e ora e si conferma. Veloce e comodo!



Dettaglio curioso: tra i prodotti utilizzati, soprattutto in fatto di smalti, sono presenti anche brand vegani e adatti per le donne in dolce attesa. Tra i servizi anche quello di make up correttivo o completo.

Violette



Veloce e con 100 nuance tra cui scegliere firmate Essie. Violette è un piccolo salone dedicato interamente alla bellezza femminile. Ci si può trascorrere dalla mezz’ora durante la pausa pranzo alle intere ore se si vogliono provare anche alcuni trattamenti personalizzati come quello rilassante o l’orientale, oppure i più specifici anti-cellulite o linfodrenaggio.



Dettaglio curioso: conosciuto soprattutto dalla stampa straniera, non è difficile incappare in editor internazionali, soprattutto francesi, durante le settimane della moda milanese. Da segnare anche il fatto che si può prenotare una lezione personalizzata di make up.



Via Panfilo Castaldi, 14

Nails Deluxe



Curiose di provare la Russian Manicure? Questo è l’indirizzo giusto. Dal risultato perfetto, questo tipo di trattamento si distingue dal classico per l’assenza di acqua e per l’uso di strumenti con la punta diamantata che lavorano le cuticole in maniera più precisa e armonica.



Dettaglio curioso: oltre a tutti i trattamenti, Nails Deluxe si occupa anche di corsi per le clienti, tra cui quello sulla manicure russa, i corsi base e di approfondimento che comprende quello di ricostruzione unghie e quello di nail art.



Via Vitruvio, 43



Grapich: Elisa Costa

Credit Ph: Mondadori Photo