Portate un tocco di romanticismo sognante alla vostra manicure con le nail art ispirate alle principesse Disney

Romantiche ma non sprovvedute: le principesse Disney sono simbolo di forza oltre che di bellezza e lieto fine.

Amate dalle bambine, fanno sognare anche le donne adulte per il loro carattere - generalmente combattivo - e il loro stile glam che non conosce stagione.

Perché dunque non provare delle nail art principesse Disney? Abbiamo selezionato per voi le più belle con Ariel, Biancaneve, Jasmine, Elsa e tutte le altre, dedicate alle eterne sognatrici, e non solo.

Un post condiviso da Ilana Gelfand (@ilanatacobelle) in data: Mag 6, 2018 at 5:43 PDT

Belle nail art

L'eroina de La Bella e La Bestia rivive sulle unghie con la nail art su base gialla, come il celebre abito da ballo di Belle.

Un post condiviso da ILLUSTRATED NAILS (@popcoat) in data: Mar 27, 2017 at 9:18 PDT

Nail art Ariel

La sirenetta illumina la manicure color rosa nude e rosa corallo arricchita da una pioggia di glitter e cristalli luminosi.

Un post condiviso da ⭐️ Sarah ⭐️ (@getbuffednails) in data: Feb 22, 2018 at 6:14 PST

Nail art Vaiana

La piccola eroina del cartone Oceania è protagonista di questa nail art color corallo con sottili decori tribali.

Un post condiviso da 💅🏻🌺ɛཞıƙą ŋąıƖʂ 🌺💅🏻 (@erikanailsunghie) in data: Giu 8, 2018 at 10:43 PDT

Nail Art Cenerentola

Romantica ma minimale, la nail art dedicata a cenerentola interessa le unghie dei pollici, lasciando le altre in nuance viola scuro monocolore.

Un post condiviso da Disney Nails (@disney7343) in data: Mag 30, 2018 at 7:19 PDT

Nail Art Tiana

Tiana è la protagonista della storia Disney La principessa e il ranocchio. Eccola sulle unghie in diverse sfumature di verde, in perfect match con il colore del suo abito.

Un post condiviso da Pamper Nail Gallery (@pampernailgallery) in data: Nov 25, 2017 at 7:26 PST

Merida nail art

L'eronia di Ribelle - The Brave, in una nail art effetto acquerello che ci mostra in tutto il suo splendore la chioma rossa e voluminosa.

Un post condiviso da 🇬🇩🌴Creative Caribbean Nails💅🏽🎨 (@dess_sure) in data: Apr 22, 2016 at 4:50 PDT

Nail art Pochaontas

L'unica tra le principesse Disney ad avere più di un amore, Pochaontas appare sulle unghie circodata da piume, foglie e cristalli.

Un post condiviso da Steph (@bottledupcreationnails_ottawa) in data: Giu 10, 2018 at 4:52 PDT

Nail Art Jasmine

La principessa del cartone animato Aladino proposta in una nail art ricca di dettagli con reverse french, leggeri arabeschi e glitter dorati.

Un post condiviso da @katykuzina in data: Giu 7, 2018 at 12:02 PDT

Nail Art Mulan

L'eroina dell'omonimo cartone animato qui riprodotta in versione silhouette su base glitter, circondata da ideogrammi e fiori di ciliegio giapponesi.

Un post condiviso da Tiffany 'Buddhadevi' Naidu ૐ (@buddhadevi_) in data: Gen 6, 2018 at 5:13 PST

Nail art Biancaneve

La bella principessa de Biancaneve e i sette nani rivive nella nail art rosso lacca accompagnata dalla tanto temuta mela stregata e dalla regina cattiva Grimilde.

Un post condiviso da Lic. Manicurist/Esthetician (@kandiyamz) in data: Gen 14, 2017 at 11:09 PST

Elsa nail art

Ecco anche Elsa, protagonista, insieme alla sorella Anna, di Frozen- il regno di ghiaccio. Fiori ghiacciati e fiocchi di neve compongono questa creazione dai toni freddi e luminosi.

Un post condiviso da Minnie (@nailbees) in data: Feb 19, 2016 at 5:03 PST

La Bella Addormentata nail art

Non poteva mancare una nail art - qui eseguita su unghie stiletto molto prununciate - con la principessa Aurora come protagonista.

Un post condiviso da Pamper Nail Gallery (@pampernailgallery) in data: Lug 7, 2017 at 1:35 PDT

Nail art Rapunzel

Anche la divertente Rapreronzolo fa capolino sulle unghie con una manicure lilla che la mostra in diverse espressioni del suo carattere.

Un post condiviso da @emiijo_nail in data: Gen 6, 2015 at 9:52 PST

Credits Ph.: AmNails, CoffeeCreeps, TheInkStar on Etsy.