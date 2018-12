Scoprite come realizzare una nail art gioiello per Capodanno con il tutorial di Non Solo Kawaii

La nail art di Capodanno deve brillare di luce propria.



Grazia.IT e Non solo Kawaii hanno quindi creato una manicure con cristalli ispirata al trend delle Martini Treasure Nail Art: unghie gioiello da indossare in occasioni speciali come l’ultimo giorno dell’anno.

Le più volenterose potranno sbizzarrirsi a decorare le proprie unghie con strass e altre applicazioni 3d seguendo questo tutorial. Per chi invece preferisse farsi coccolare in salone, il brand TNS Firenze propone un servizio esclusivo in collaborazione con Swarovski.







Scoprite gli step per realizzare questa nail art, gli smalti utilizzati e alcuni suggerimenti sul make up da abbinare.





Gli smalti





Smalti utilizzati: Swarovski Crystalpixie Golden Dreams, TNS Flora 548 (rosso) e TNS Artemide 550 (rosso scuro).





Come realizzare l'accent nail





Step 1: Applicare la base. Stendere solo sull’unghia dell'anulare lo smalto rosso scuro TNS Artemide 550.





Step 2: Stendere il top coat nell'area in cui voler procedere con l'applicazione 3d e versarvi sopra i cristalli. Con un pennello a punta piatta o un bastoncino avvicinare i cristalli tra di loro dando una forma precisa al contorno. Sigillare la nail art con il top coat.







Come realizzare la nail art





Step 1: Applicare la base. Stendere sulle altre unghie lo smalto rosso TNS Flora 548.







Step 2: Stendere il top coat nell'area in cui voler procedere con l'applicazione 3d e versarvi sopra i cristalli. Con un pennello a punta piatta o un bastoncino avvicinare i cristalli tra di loro dando una forma precisa al contorno. Alternare sulle unghie forme a triangolo e spicchi sulla punta. Sigillare la nail art con il top coat.







Il make up





Abbinate la nail art con prodotti beauty come: l'ombretto Chanel Ombre Première 908 Noir Lamé, la matita occhi Collistar 21 Grafite Glitter Brera e i cinque rossetti di Chanel La Palette Caractère.





Credits: Graphic by Laura Castellanza