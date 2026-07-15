Alla sfilata Haute Couture di Dolce & Gabbana, la nail art delicata e preziosa di Jennifer Lopez diventa il dettaglio finale di un look spettacolare

Alla sfilata Haute Couture di Dolce & Gabbana, Jennifer Lopez ha confermato ancora una volta la sua capacità di trasformare ogni apparizione in un momento destinato a diventare epico, e non solo per l'abito della Maison che la star ha indossato per l'occasione. Tra i dettagli più raffinati emerge un particolare capace di catturare lo sguardo: la manicure.

La manicure di Jennifer Lopez alla sfilata di Dolce & Gabbana

A firmarla è stato Tom Bachik, il suo storico manicurista, artista delle unghie che da anni accompagna le scelte beauty di Jennifer Lopez e che ha contribuito a definire alcuni dei suoi nail look più belli. Per l’occasione ha creato una manicure ispirata alla delicatezza delle rose antiche, una scelta sofisticata che si armonizza perfettamente con l’atmosfera romantica e preziosa della sfilata. Sul suo profilo Instagram, Bachik ha raccontato la creazione dedicata alla star scrivendo: “JLO x @dolcegabbana tonight Alta Moda Couture Show” e aggiungendo: “Obsessed with these Vintage Rose Nails!!”. Già nel nome scelto per la manicure dice tutto: tonalità rosa e azzurro che richiamano palette rétro, inclusi i petali delle rose d’epoca; colori e design sofisticati pensati per valorizzare la mano senza sovrastare l’intero look, mantenendo quell’equilibrio tra luminosità, femminilità e ricercatezza che da sempre caratterizza lo stile dell'artista.

Nail art e abiti: la ricerca dell'equilibrio

Bachik ha sintetizzato la propria visione creativa con una frase che racconta perfettamente il ruolo della manicure nel mondo della moda: “La manicure non dovrebbe mai competere, dovrebbe completare”. Un principio che trova piena espressione nella scelta realizzata per la sfilata di Dolce & Gabbana. Le unghie non diventano un elemento separato, ma una naturale prosecuzione dell’immagine, capaci di accompagnare l’abito, valorizzare i gioielli e contribuire all’armonia complessiva della mise.

La forma allungata e raffinata dona slancio alle mani, mentre la superficie luminosa riflette la luce con eleganza. Il risultato è una manicure preziosa ma equilibrata, studiata per esaltare il carattere couture dell’apparizione senza mai perdere leggerezza. In un universo come quello dell’Alta Moda, dove ogni dettaglio viene curato con precisione assoluta, anche le unghie diventano parte della narrazione estetica e contribuiscono a definire il fascino di un look.

Credit ph: GettyImages