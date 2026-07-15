Jennifer Lopez alla Haute Couture Week di Parigi sfoggia un semiraccolto ultra-liscio con maxi fiocco nero. Un hair look coquette e anti-caldo che può rivoluzionare le tue serate estive.

L’8 luglio 2026, con circa 35 gradi all’ombra sulla Haute Couture Week di Parigi, Jennifer Lopez si è seduta in prima fila alla sfilata di Zuhair Murad con l’aria di chi il caldo l’ha già sconfitto da tempo. Merito di un semiraccolto lucidissimo, chiuso da un maxi fiocco nero, che ha rubato la scena quasi quanto i ricami del blazer bianco.

Nel giro di meno 72 ore, come ha ricordato il magazine americano Allure, JLo ha cambiato diverse acconciature. Ma è questo semiraccolto bon ton, che sta facendo il giro dei social. E la buona notizia è che potete rifarlo a casa in pochi minuti, senza team glam al seguito.

Il semiraccolto con maxi fiocco di Jennifer Lopez a Parigi

Al front row di Zuhair Murad Haute Couture, Jennifer Lopez ha sfoggiato i suoi capelli castani con highlights miele raccolti in un semiraccolto molto pulito. La parte superiore è stata lisciata alla perfezione, tirata indietro e fissata alta sulla sommità della testa, lasciando la fronte completamente libera.

Sulla coda alta della sezione raccolta è stato applicato un fiocco nero oversize, punto focale dell’acconciatura. Le lunghezze, invece, cadevano dritte come seta sulle spalle. Il nero pieno del fiocco riprendeva la cintura in vita del tailleur bianco ricamato, creando un contrasto bianco/nero super grafico ma addolcito da questo dettaglio quasi da ballerina.

Perché è l’acconciatura più furba con 35 gradi

Con la fronte libera e le radici ben tirate, l’umidità ha meno presa e i capelli non si appiccicano al viso. Allo stesso tempo, le lunghezze sciolte conservano quell’effetto glam da chi è comunque in città per una Couture Week, non per andare in palestra.

Il fiocco bon ton mette in evidenza la scollatura profonda dell’abito. È il motivo per cui questa acconciatura funziona benissimo anche su di voi: addolcisce blazer strutturati, tubini serrati, outfit “importanti”. E su una star over 50 come JLo dimostra che il trend coquette non è affatto infantile.

Preparare i capelli: base liscia e lucida

Il segreto è una base molto liscia. Lavate con uno shampoo leggero e un balsamo anti-crespo, poi tamponate bene. Prima di phon e piastra, spruzzate un termoprotettore: i dermatologi ricordano che il calore eccessivo può indebolire il fusto del capello, quindi la protezione non è un vezzo.

Asciugate con spazzola piatta, tirando le ciocche verso il basso. Se serve, passate la piastra solo sulle lunghezze che restano sciolte, per ottenere quell’effetto “dritto come seta” visto su JLo. Se i capelli sono del giorno dopo, basta uno spray secco rinfrescante sulle radici e qualche passata di piastra davanti.

Tutorial passo passo: il semiraccolto con fiocco in 5 minuti

Una volta pronta la base, passate allo styling vero e proprio. Tracciate una linea orizzontale da orecchio a orecchio e separate la parte superiore dei capelli. Pettinatela bene all’indietro, senza riga, e tiratela verso la sommità della testa.

Fissate questa sezione alta con un elastico sottile del colore dei capelli. Se li avete fini, potete dare una leggerissima cotonatura sotto, vicino alle radici, per creare un mini volume alla JLo senza effetto “bump” esagerato. Una spruzzata di lacca leggera aiuta a domare i baby hair.

A questo punto, applicate il fiocco nero sopra l’elastico. Può essere con clip, molletta o nastro già montato su fermaglio. L’importante è che resti centrale e ben visibile quando vi girate di profilo. Pettinate le lunghezze verso il basso e lucidatele con uno spray brillantezza solo sulle punte, per evitare l’effetto unto in radice.

Fiocco, adattamenti e abbinamenti alla JLo

Il fiocco di Jennifer Lopez è grande, nero pieno e con una struttura abbastanza rigida. Voi potete scegliere raso, velluto leggero o gros-grain, anche in versione low cost nei reparti accessori o perfino bambina, purché la finitura sia curata. Su capelli molto folti regge bene un maxi formato, su chiome sottili meglio una misura media per non “schiacciare”.

Se avete capelli mossi o ricci, nessun obbligo di lisciarli tutti: lavorate solo la sezione superiore che va raccolta, lasciando il riccio naturale sulle lunghezze, definito con crema o gel leggero. Su tagli medi o long bob, il semiraccolto diventa più mini ma resta super chic con un fiocco proporzionato.

Per l’insieme beauty, JLo ha scelto un trucco caldo e luminoso, firmato dal suo make-up artist Rokael Lizama con prodotti JLo Beauty: pelle glowy, bronzer diffuso, labbra nude. Potete replicare il mood con una base leggera, qualche goccia illuminante sugli zigomi e una terra calda. L’abbinamento perfetto? Blazer bianco e jeans, slip dress di raso, abito di lino con scollatura pronunciata da addolcire con il fiocco. Bastano cinque minuti di styling e un accessorio nero per sentirvi in prima fila alla Couture, anche se state solo uscendo per un aperitivo in città.