Fiori, decorazioni artigianali e paesaggi evocativi: vi portiamo alla scoperta della decima collaborazione tra Dolce&Gabbana, firma emblema del Made in Italy, e il colosso dell'e-commerce Mytheresa.

Tra gli appuntamenti imperdibili che a ogni estate chi ama la moda non può certo farsi scappare è entrata di diritto, e da ormai dieci fortunati anni, la collaborazione tra Dolce&Gabbana e Mytheresa. Il marchio emblema del Made in Italy, fondato oltre quarant'anni fa da Domenico Dolce e Stefano Gabbana e il colosso dell'e-commerce luxury nato nel cuore di Monaco (a sua volta quasi quarant'anni fa), sono ormai diventati una delle certezze della stagione più luminosa e vivace dell'anno. E anche per il 2026, ci mettono davanti a un buon motivo per accogliere con gioia le temperature da bollino rosso che hanno avvolto, in anticipo, l'Italia.



Il motivo si chiama Exclusive Porto Cervo Collection ed è una capsule di oltre 150 capi tra donna, uomo e bambino, unita a una selezione di home decor, pronta a dare allo stile estivo un tocco distintivo decisamente unico.

Dolce&Gabbana x Mytheresa The Exclusive Porto Cervo Collection.

Credits: Courtesy of Mytheresa

Stampe floreali, decorazioni artigianali e paesaggi evocativi vestono i pezzi che hanno fatto la storia del marchio, come gli abiti a ruota in popeline, i completi Vanity in seta, i costumi da bagno che raccontano un'eleganza che prende vita dall'unione di tradizione e contemporaneità che da sempre guida il marchio italiano.

Dolce&Gabbana x Mytheresa The Exclusive Porto Cervo Collection.

Credits: Courtesy of Mytheresa



Dolce&Gabbana x Mytheresa The Exclusive Porto Cervo Collection.

Credits: Courtesy of Mytheresa



Proprio di questo, della collezione e dello stile perfetto per l'estate, ne abbiamo parlato con Tiffany Hsu, Chief Buying & Group Fashion Venture Officer di Mytheresa, che come professionista del settore, oltre che trendsetter molto seguita, ci ha regalato qualche piccolo spunto di stile per i mesi più caldi che stiamo per vivere. O meglio, per indossare.



Dolce&Gabbana x Mytheresa The Exclusive Porto Cervo Collection.

Credits: Courtesy of Mytheresa

L’estate è arrivata: quali sono le tendenze stagionali che vedremo di più in questi mesi?

«Stiamo assistendo a un cambiamento davvero romantico quest’estate. Adoro i bloomers (ndr. pantaloncini stile culotte), sia lunghi che corti, i dettagli foulard, i completi morbidi in maglia e le silhouette leggermente nostalgiche ispirate a La casa nella prateria. C’è anche una forte influenza dell’abbigliamento da notte vintage e della lingerie, ma interpretata in un modo molto disinvolto e moderno. Tutto sembra leggero, femminile e un po’ spettinato nel senso migliore del termine».



Un ritratto di Tiffany Hsu, Chief Buying & Group Fashion Venture Officer di Mytheresa.

Credits: Courtesy of Mytheresa

In che modo il tuo modo di vestire cambia durante l’estate rispetto alle altre stagioni?

«In estate il mio stile diventa decisamente più rilassato e istintivo. C’è ancora un senso di femminilità e sicurezza, ma durante questa stagione appare più morbido, meno legato a un glamour ostentato e più alla naturalezza. Un lusso rilassato, con capi che risultano sensuali ma mai troppo costruiti».

Dolce&Gabbana x Mytheresa The Exclusive Porto Cervo Collection.

Credits: Courtesy of Mytheresa

Quali sono i tuoi must-have per la stagione estiva?

«Gli abiti grembiule floreali sono senza dubbio uno dei pezzi simbolo della mia estate. Allo stesso modo, indosserò per tutta l’estate l'abito in cotone con stampe cartolina della nostra ultima collezione esclusiva Dolce&Gabbana X Mytheresa Porto Cervo. Ha quell’energia perfetta da vacanza: giocosa, semplice e incredibilmente chic senza sembrare troppo studiata».



Tiffany Hsu indossa uno dei capi di collezione in occasione dell'evento di lancio della collaborazione, tenutosi a Porto Cervo.

Credits: Courtesy of Mytheresa

E quali sono gli essenziali per chi trascorre l’estate in città?

«Per la città di solito scelgo mini shorts eleganti abbinati a giacche sportive o a una silhouette rilassata con zip. In questo momento mi piacciono molto i cargo in seta abbinati a camicie coordinate. La seta è un tessuto così importante quest’estate perché funziona bene sia per gli outfit da vacanza sia per essere stratificata in città. Adoro indossare un cardigan morbido o un blazer oversize sopra una gonna sottoveste o shorts sartoriali: mantiene tutto curato pur risultando naturale».

« Gli accessori sono davvero l'elemento per costruire la personalità di un guardaroba estivo senza riempire troppo la valigia »

Dolce&Gabbana x Mytheresa The Exclusive Porto Cervo Collection.

Credits: Courtesy of Mytheresa

Come costruisci un guardaroba da vacanza versatile che abbia comunque personalità? Penso a quei momenti in cui fa troppo caldo, o a vacanze più attive e dinamiche piuttosto che glamour.

«Sono decisamente una ragazza da shorts in vacanza. Di solito porto una selezione di mini shorts in tonalità base che posso abbinare a costumi da bagno o top divertenti a seconda dell’umore. Porto sempre capi bianchi in cotone come top, minigonne e shorts perché sono infinitamente intercambiabili e funzionano in quasi ogni contesto. Gli accessori sono davvero l'elemento per costruire la personalità di un guardaroba estivo senza riempire troppo la valigia. Adoro le bandane, i gioielli con perline e gli accessori con conchiglie, piccoli dettagli fanno subito sembrare un look più personale e giocoso. Le scarpe cambiano completamente l’atmosfera di un outfit, quindi viaggio sempre con diverse altezze di tacco, scarpe basse per il giorno e zeppe per cene o uscite serali. Così gli stessi capi sembrano completamente diversi».

C'è un capo della collaborazione con Dolce&Gabbana che ha attirato particolarmente la tua attenzione?

«Il mio pezzo preferito della nostra ultima collezione Exclusive Porto Cervo è il completo in seta con canotta e shorts. Lo adoro perché racchiude tutto ciò che voglio indossare in estate: sembra rilassato, lussuoso e incredibilmente versatile allo stesso tempo. Puoi indossarlo con naturalezza dalla spiaggia al pranzo, e poi anche la sera abbinandolo a gioielli e a un sandalo elegante».

Canotta e short in seta con stampa floreale e bordure in pizzo, Dolce&Gabbana x Mytheresa The Exclusive Porto Cervo Collection.

Credits: Mytheresa.com

Pensi che oggi, nella moda, le persone cerchino più comfort o capi d’impatto che lascino un’impressione duratura?

«Penso che si tratti di trovare un equilibrio tra le due cose, ma il comfort sta decisamente guidando la conversazione in questo momento. Le persone vogliono ancora capi che sembrino speciali, ma c’è una vera attenzione verso la praticità. Specialmente quest’estate credo che i look più forti saranno quelli più sobri, perché c’è qualcosa di molto potente nella semplicità e nella sicurezza di sé».

Dolce&Gabbana x Mytheresa The Exclusive Porto Cervo Collection.

Credits: Courtesy of Mytheresa