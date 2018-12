Fate la differenza abbinando la manicure ai vostri gioiello, per party look preziosi

Gioielli e smalto, l'abbinamento più cool, sofisticato e originale per le Feste 2018.

Volete svoltare il look per i party di Natale e Capodanno? Puntate ai dettagli abbinando la vostra manciure ai gioielli. Dal colore identico - o simile - oppure a contrasto, fare la differenza non è mai stato più facile.

Trovate il match che fa per voi con anelli, bracciali, collane, orecchini e smalti di ogni tipo e lasciatevi ispirare continuando a leggere questo articolo.

Un duo eclettico, intenso e giocoso che punta su una femminilità stupefacente. Lo smalto rosso sta benissimo con gli orecchini multicolore con slogan "mordimi".

Maxi orecchini con perle in perfect match con lo smalto bianco, per un nail look festivo candido e glam al contempo.

Costume bracelet in ottone con maxi cristalli colorati per un party look in stile anni '80, splendido in abbinamento allo smalto color bacca.

Un bracciale in oro 18 carati il cui look minimale è illuminato da ametiste e diamanti. Il suo perfetto abbinamento? Lo smalto viola OPI.

Un collarino glam con maxi critalli e perle per un outfit da festa scintillante, ideale con lo smalto super glitterato argento del marchio milanese.

Un gioiello statement in rosa, dedicato alle party girl che amano catturare sguardi. L'abbinamento più hot? Lo smalto glitter peel off in rosa.

Lo smalto verde dona alla manicure un tocco audace, perfetto in abbinamento ai maxi orecchini neri con strass bianchi, fucsia e verdi.

Per un party look scintillante in nuance platino - il perfetto mix tra oro e argento - ecco una coppia preziosa: gli orecchini pendenti a clip con stelle e lo smalto metallizzato in tono.

Rosso cremisi perlato sulle unghie per una manicure posh che si sposa alla perfezione con l'anello griffato con medusa color oro.

Le unghie oro opaco risplendono con il maxi anello oro con lapislazzuli blu, per un hand-look sofisticato e prezioso.

Credits Ph.: Net à Poter, Luisa Via Roma / Artwork: Elisa Costa