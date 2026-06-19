Ispirata agli anni ’90 ma reinterpretata in chiave contemporanea, è la manicure che unisce semplicità, eleganza e tendenza - ed è per questo che vi conquisterà

Le tendenze nail di questa estate ci dicono una cosa molto chiara: fra nude e bare nails, è il momento di far vincere la semplicità sulle unghie. E l’ultimo trend, la modern french manicure, sembra andare proprio in questa direzione. Sì, parliamo di french che nel mondo nail continua a occupare un posto privilegiato.

La modern french manicure, ultima variante della classica nail art

Dalle piattaforme social ai saloni specializzati, il ritorno della french è, infatti, ormai evidente. Su TikTok l’hashtag #frenchmanicure accumula (ancora) milioni di visualizzazioni e mostra una varietà quasi infinita di interpretazioni: dalla “faded french”, con la punta bianca che sfuma dolcemente nella base, alla “micro french”, minimal al punto da diventare un dettaglio appena percepibile. Eppure, tra tutte queste riletture, una in particolare sembra aver trovato un equilibrio perfetto tra eleganza e attualità.

Ispirazione anni 2000

La modern french manicure prende ispirazione dal modello primi 2000, ma lo rilegge in chiave più soft e naturale. Come spiega la manicurist Ami Streets a Byrdie, si tratta di “un’interpretazione contemporanea del classico degli anni ’90 e dei primi 2000 che tutti conosciamo e amiamo, ma con alcuni semplici aggiornamenti”. L’effetto complessivo è quello di un’eleganza meno costruita, più vicina all’unghia naturale, ma con un risultato decisamente più curato.

La prima grande differenza riguarda la base. Le classiche tonalità coprenti lasciano spazio a finish trasparenti o lattiginosi, pensati per uniformare senza nascondere. Il risultato è una superficie naturale e levigata, praticamente una versione migliorata dell’unghia stessa. Your nails but better. Anche la forma cambia direzione. Le linee nette e squadrate cedono il passo a silhouette più morbide, ovali o a mandorla, decisamente più eleganti. Le punte diventano sottili – come succede con la micro french manicure - spesso in tonalità avorio o crema, al posto del bianco acceso tipico della french tradizionale. È proprio questo dettaglio a rendere il risultato finale più delicato ed elegante (ps: è la manicure perfetta anche per matrimoni ed eventi speciali).

In definitiva, la “modern French manicure” funziona proprio perché è discreta ma sempre riconoscibile in quanto french, appunto. Da una parte, quindi, conserva il fascino della classica nail art, dall’altra la traduce in un look più moderno (come dice il nome stesso) e, alla fine, anche più chic.

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