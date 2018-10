Siete stanchi del "solito" profumo? Scoprite insieme a noi il fascino dei profumi molecolari

Avete mai sentito parlare dei profumi molecolari?



Si tratta di una tendenza che sta avendo sempre maggior successo, frutto di un'esplorazione olfattiva che si discosta dai canoni della profumeria classica e abbraccia il trend del minimalismo.

In realtà, l'etichetta "profumi molecolari" andrebbe utilizzata per i profumi in generale, dato che tutti sono composti nient'altro che da... molecole (naturali o di sintesi).

In senso lato, parliamo di profumi molecolari per indicare una categoria di fragranze composta da una singola molecola di sintesi o comunque da una composizione olfattiva che ruota attorno alle singole note muschiate, legnose o ambrate sintetiche.



L'idea di sperimentare un profumo composto da una singola nota è del profumiere Geza Schoen. Ispirato dal suo amore per la molecola iso e super, ha pensato di creare la prima fragranza molecolare, composta proprio dal solo iso e super, dando il via così alla "moda" dei profumi molecolari.





Si tratta perlopiù di molecole di sintesi usate come "fissativi", in grado di fondersi con l'odore naturale della nostra pelle e renderne il profumo più radioso e amplificato. Spesso non vengono percepite da chi le indossa ma vengono ben avvertite da chi ci sta attorno.

Potremmo definirli come dei "profumi non profumi", perfetti per chi non ama i classici profumi ma vorrebbe un profumo in stile "seconda pelle" che ne esalti la sensualità.

Vorreste provare anche voi i profumi molecolari? Abbiamo selezionato per voi i migliori.

Nato dall'idea di Geza Schoen, è il primo profumo molecolare, a base esclusivamente di iso e super, una nota dai sentori legnosi che crea un'aura di radiosità attorno alla pelle.



L'anti-profumo che contravviene alle costruzioni della profumeria classica. È composto infatti unicamente dalla molecola cetalox che dona un sentore muschiato, caldo e avvolgente.



Una combinazione di tre molecole - galaxolide, helvetolide, cashmeran -, più una molecola frazionata segreta, per creare una composizione olfattiva a base di note muschiate che intensifica il profumo naturale della pelle, adattandosi a chi la indossa.



Una fragranza della collezione di profumi molecolari Supraem Series dedicata al cashmeran, insieme al triplal, kephalis e ambrettolide / musc T, per una composizione olfattiva legnosa, ambrata e muschiata.



Tutto il magnetismo del muschio animale, ricreato grazie a un blend di molecole sintetiche, che si fonde perfettamente con la pelle amplificandone la sensualità.



Credits Ph.: Unsplash - Artwork by Elisa Costa