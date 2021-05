Si ispira allo stile di vita italiano, creando un nuovo modo di indossare il profumo: BVLGARI ALLEGRA è un viaggio tra note olfattive, emozioni e passione

C'è un momento preciso della giornata che sublima la bellezza della Città Eterna: quando il sole si avvia al riposo e colora il cielo di calde sfumature rosse, arancioni e dorate.

Le statue di piazza San Pietro si allungano nella loro ombra imponente, il Tevere riflette le luci che si infiammano tutte intorno, e le quadrighe del Vittoriano svettano nel cielo infuocato.

È il momento del tramonto su Roma, massima espressione dell'energia e della passione dell'Italia, della sua terra e del suo popolo.

Sfumature emozionali che Bvlgari ha voluto racchiudere nella collezione Allegra, omaggio alla radiosa vitalità italiana, che parte da Roma per diramarsi in ogni luogo della Penisola, sotto forma di cinque fragranze inebrianti e cinque essenze Magnifying, create dal naso Jacques Cavallier, che rivoluzionano il modo di indossare il profumo, personalizzandolo come mai prima d'ora.

Nascono con la medesima attenzione che Bvlgari riserva alla creazione dei suoi gioielli: al posto delle pietre preziose vengono scelte le gemme della natura, le straordinarie materie prime che vengono lavorate con cura per creare gioielli olfattivi da indossare sulla pelle.

Da oggi anche personalizzati.

Per ottenere una fragranza "su misura" si inizia scegliendo uno dei cinque Eau de Parfum della collezione principale.

La scelta si basa sulle proprie emozioni, sul modo in cui la fragranza comunica con noi, sul fatto che ci rappresenti in quel determinato momento.

BVLGARI ALLEGRA: LA COLLEZIONE

BVLGARI ALLEGRA RIVA SOLARE

Racconta una vacanza italiana senza fine, trasportando i sensi là dove il mare azzurro scintilla sotto i caldi raggi del sole.

Basta chiudere gli occhi per trovarsi sdraiati in riva al mare, percepire gli schizzi marini salati sulla pelle, le note degli agrumi provenienti dalla costa.

L'energia rigenerativa è data da Riva Solare, fragranza agrumata frizzante, che si apre con bergamotto di Calabria, per poi attenuarsi dando spazio ai fiori d'arancio, e illuminandosi con neroli, osmanto e mandarino, con una base seducente di accordo di muschi.

BVLGARI ALLEGRA FIORI D'AMORE

Il più magnifico dei bouquet di rose caratterizza Fiori D'Amore, che incarna passione, adorazione, gote rosse, vero amore.

La passione dell'amore italiano è rappresentata dalle rose rosse della Turchia e della Bulgaria, affiancate da un accordo nuovo e moderno, Prelude Raspberry, un accento fruttato che ricorda il profumo dei lamponi appena raccolti d'estate.

BVLGARI ALLEGRA DOLCE ESTASI

Una fragranza gourmand floreale e sognante, che ricrea l'atmosfera ovattata di un abbraccio in famiglia, mentre nell'aria si diffonde il dolce aroma di una torta in forno, dello zucchero a velo sul bancone della cucina, degli amaretti alle mandorle e di fiori d'arancio: la trasposizione olfattiva dell'amore incondizionato e della gioia e spensieratezza della casa e della famiglia.

BVLGARI ALLEGRA ROCK'N'ROME

Una terrazza su Roma che si anima di chiacchiere vivaci durante l'ora dell'aperitivo, tra i rituali più amati dagli italiani, mentre il tramonto avvolge tutto di sfumature incandescenti.

Un cocktail frizzante, la giusta compagnia, l'allegria, l'amicizia e l'incredibile momento del crepuscolo diventano Eau de Parfum con una fragranza liquorosa florientale: note effervescenti e piccanti sono il preludio per l'osmanto e l'albicocca, per chiudersi con una resina di benzoino dolce.

BVLGARI ALLEGRA FANTASIA VENETA

Omaggio al leggendario Carnevale di Venezia, la festa italiana più esclusiva ed esuberante, dove prendono vita colori e fantasie in un contesto architettonico unico nel suo genere.

Questa fragranza chypre indossa il suo abito più scintillante, e si butta nella mischia di una festa destinata a durare fino all'alba, tra incontri intriganti e risate senza fine: con una nota di patchouli indonesiano, creata in esclusiva per Bvlgari, accordo di pesca rossa e vaniglia.

BVLGARI ALLEGRA: IL FLACONE

Come una gemma preziosa, il flacone è incastonato tra un tappo e una base con scanalature, ode alle colonne romane della città natale di Bvlgari.

Il tappo in vetro è il sigillo che impreziosisce il flacone: un richiamo al design di gioielleria della Maison.

Le colorazioni che caratterizzano i flaconi sono anch'esse un omaggio all'energia vitale dell'Italia.

BVLGARI ALLEGRA: ESSENZE MAGNIFYING

Bvlgari introduce un nuovo concetto nel mondo della profumeria, un modo inedito per vivere un'esperienza olfattiva unica: #MagnifyForMore permette di creare una fragranza personalizzata attraverso le cinque essenze Magnifying, da abbinare alle fragranze della collezione Allegra.

Contengono preziosissime materie prime, esclusive di Bvlgari, in formati concentrati di ingredienti naturali di altissima qualità.

Possono essere indossati insieme a una delle cinque fragranze della linea Allegra per conferire un tocco unico, che esalta alcune note olfattive o le trasforma, creando così ogni volta un profumo nuovo, personalizzato in base al proprio stato d'animo del giorno.

MAGNIFYING MUSK

L'accordo di musk è un'essenza calda come una carezza, che amplifica la sensazione di spensieratezza.

MAGNIFYING BERGAMOT

Cattura la freschezza sfaccettata del frutto di bergamotto, per amplificare la gioia e la promessa di una giornata felice.

MAGNIFYING ROSE

La sua intensità vellutata e voluttuosa amplifica l'amore, attraverso la miscela di rose bulgare e turche brillanti e ottimistiche.

MAGNIFYING PATCHOULI

Per amplificare la passione: con opulento patchouli indonesiano elegante e ricco, combinato con sfaccettature legnose e chypre.

MAGNIFYING VANILLA

Risveglia i sensi e l'emozione, con i suoi sentori dolci e irresistibili.

MAGNIFYING: FLACONE

Il flacone delle essenze Magnifying, piccolo e sottile, richiama la medesima silhouette della linea Allegra, ma con un abito completamente bianco, che ne sottolinea la preziosità.

BVLGARI: ECO-CONSAPEVOLEZZA

Per la Maison il lusso implica la ricerca di nuove soluzioni per realizzare prodotti eco-responsabili di alta gamma, scegliendo i migliori metodi artigianali italiani, e salvaguardando l'ambiente.

Per questo Bvlgari Allegra è un omaggio all'arte vetraia italiana nel rispetto della natura: il 96% dei flaconi è realizzato in vetro, facilmente riciclabile, e per l'80% da materiali derivati da fonti riciclate o rigenerati.

Le fibre che compongono la carta del packaging, inoltre, derivano da sottoprodotti dei limoni raccolti nei frutteti siciliani, e da foreste gestite in modo sostenibile.

Perché il vero lusso non conosce compromessi sull'eccellenza, sulla qualità e sul rispetto verso l'ambiente.