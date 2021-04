Trovate quello che fa per voi tra i profumi Primavera Estate 2021: novità luminose ed evocative, studiate per regalare benessere

I profumi Primavera Estate 2021 ci proiettano verso una dimensione luminosa e spensierata, fatta di fragranze evocative che regalano profondo benessere.

Studiate per strapparci un sorriso e donarci un soffio di libertà, i nuovi profumi P/E sono sorprendenti e invitanti.

Dalle proposte di profumeria artistica - con referenze che possiamo definire vere e proprie opere d'arte olfattiva - passando per prodigi della profumeria commerciale e splendide proposte budget friendy, il meglio dei profumi donna e dei profumi uomo vi attende (anche se naturalmente, è importante ribadirlo, ogni fragranza è unisex!).

Trovate quello che fa per voi continuando a leggere questo articolo.

Quest'anno Diptyque compie 60 anni e propone una nuova fragranza che ne incarna le origini partendo da Orphéon, il sofisticato bar parigino in cui è nato. Qui Desmond Knox-Leet, Yves Coueslant e Christiane Gautrot hanno fondato il brand, in "una somma di competenze, un’unione di capacità". La fragranza è unisex, fresca, floreale, sensuale e boisé, studiata per ricreare nella nostra mente l'ambiente del luogo, fumoso, creativo, ricco di persone, divertimento, sensualità e naturalmente, cocktail.

Un invito a sorridere per rendere ogni momento straordinario. Il nuovo La Vie Est Belle Soleil Cristal è un profumo luminoso, cremoso e solare con note di cocco, ylang ylang, vaniglia del Madagascar e patchouli.

Una delle novità profumate più inebrianti della stagione: Delina La Rosée è un eau de parfum leggiadro che vanta note di rosa turca e fiori trasparenti dal sentore acquatico accompagnati da un’apertura gourmand di pera e una sottile base di legni e muschio bianco.

Jo Malone London propone una nuova collezione di profumi Primavera Estate 2021 leggeri e inebrianti, dedicati ai boccioli in fiore. Tra questi troviamo Ibisco Giallo, Ibisco Rosso, Frangipani Flower e Nashi Blossom.

Proposto dal brand di profumeria artistica come "uno schizzo olfattivo del nostro stato d'animo attuale e collettivo", Mixed Emotions propone note di maté e ribes nero in una cornice di legno e tè nero, con sentori di foglie di violetta.

Il celebre teddy bear del brand italiano torna in una nuova veste, ancora più giocosa e frizzante. Questa eau de toilette dal flacone-scultura propone infatti un accordo bubble gum su un fondo pulito e luminoso.

Agrumi e note aromatiche caratterizzano il nuovo eau de parfum della maison francese. Tra le sue note spiccano yuzu e neroli in apertura, sabbia, timo e rosmarino nel cuore su un fondo di cipresso.

Dolce e delicato, il nuovo profumo Paco Rabanne 2021 vanta note di petali di rosa uniti a un accordo fruttato di bacche di ribes nero frizzanti e pera ghiacciata.

Fiori d'arancio, rosa e marshmallow: il profumo leggenda si fa estremo in una variante intensa, pensata per chi ama lasciare la scia. Come dichiarato dalla maison parigina infatti "è una delizia irresistibile non adatta ai deboli di cuore".

Un proverbio giapponese afferma che “un bagno rinfresca il corpo, una tazza di tè lo spirito”. Con questo in mente il marchio di Lodi propone una nuova luminosa e rinfrescante fragranza con estratto e infuso di Tè Oolong.

Dominique Ropion crea per Laboratorio Olfattivo una nuova fragranza, parte della Masters' Collection. A proposito di questa novità Ropion dichiara: "Volevo creare un profumo che esprimesse tutta la ricchezza della vaniglia nelle sue molteplici sfumature. Vanagloria si costruisce intorno ad una sublime qualità di baccelli di vaniglia LMR, di cui ho amplificato le tonalità più sottili. Questa Vaniglia bourbon, coltivata nell’Oceano Indiano, è estratta usando CO2, una tecnica di estrazione a freddo che permette di rivelare tutto lo spettro delle sue note gourmand, floreali, cuoiate e speziate. Il suo carattere cuoiato è rinforzato dallo zafferano, creando dipendenza grazie ad un tocco di fava tonka, mentre le volute d’incenso aggiungono alla texture un’aura mistica.

L'Artista dell'Olfatto Miguel Matos lancia una linea di quattro fragranze esclusive, dedicate ai night club di Lisbona negli anni '20. Intense, aromatiche e fortemente evocative, vi lasceranno a bocca aperta. Le Opere d'Arte Olfattiva di Miguel Matos sono in vendita in Italia presso MaiSenzaProfumo.it.

Proposto come un profumo fresco con un tocco gourmand, Pear Inc. è l'ultima creazione di Romano Ricci. Il suo intento? Quello di proiettarci verso l'estate con note di muschio fruttato grazie all'abbinamento di ambroxan e pera.

Due fragranze iconiche riproposte tra i profumi Primavera Estate 2021 in una nuova veste, elegante e senza tempo, come la città cui sono dedicate. Mariano Vivanco ha infatti girato un film a catturato immagini dei profumi Laura Biagiotti Roma in una splendida panoramica sul colonnato del Museo della Civiltà Romana, "capace di creare - come spiegato dal brand - un gioco di luci ed ombre che replica la vertigine dell’innamoramento".

Parte della gamma Les Exclusif de Chanel, la nuova fragranza Le Lion è un omaggio a Mademoiselle Coco e al suo segno zodiacale, quello del leone, appunto. Definito dal brand francese come un profumo "avvolgente, maestoso e raffinato", propone tra le sue note ambra, cuoio, vaniglia, bergamotto e limone.

Un profumo unisex aromatico che rimanda al paesaggio del Sud della Francia. Legni, agrumi e accordi marini si fondono per dare vita a una fragranza complessa ed energizzante.

Pupa Milano propone tre nuove fragranze - create dal naso Luca Maffei - dedicate all'universo femminile in tutte le sue sfumature. Pink è una fragranza luminosa e romantica, Red irriverente e sensuale, mentre black è rock e audace.

Parte della gamma Le Privés, questo profumo verde dal concept smart colpisce con note energizzanti di arancia verde, giacinto ed edera.

Questa nuova fragranza, creata dal marchio italiano per celebrare 10 anni di successi della linea Xerjoff 1861, propone in apertura note frizzanti di mandarino di Calabria e tuberosa, seguite nel cuore da iris fiorentina e mirra dolce e sul fondo da note accoglienti di muschio e vaniglia bourbon.

Un nuovo eau de parfum Guerlain che è "un tributo alla femminilità moderna". Affascinante e luminoso, questo profumo mantiene l'iconico accordo lavanda-vaniglia accompagnato da una nota frizzante di Pera e da un luminoso Gelsomino Sambac.

Un tocco disinvolto e moderno per la nuova fragranza del marchio italiano celebre nel mondo nell'ambito dell'alta sartoria. La creazione del Maestro Profumierie Michel Almairac, propone note di viola, pepe rosa, legno di cedro della Virginia, fava tonka, mandorla e muschio.

Firmato da Diletta Tonatto, ricercatrice in sociologia dell'olfatto, naso e AD di Tonatto Profumi, questo nuovo profumo è parte della linea Le Sventoline, è "un’ode alla natura, all'identità insita nelle tradizioni". Tra le sue note olfattive troviamo mimosa, pomodoro, neroli, viola e sandalo.

Mango lancia una nuova linea di fragranze per lui e per lei la cui ispirazione è la cultura e lo stile di vita dei Paesi del Mediterraneo. Come Spiegato da Jan Rivera, Image Director del brand: "abbiamo voluto creare una collezione completa che risponde al nostro carattere, aromi che ci portano in luoghi, momenti e sensazioni di esperienze legate alla nostra cultura mediterranea”. La linea esplora note olfattive come fiori d'arancio, gelsomino, peonia ad essenze più legnose come il sandalo o il muschio. I nomi delle fragranze sono inoltre evocativi, oltre che esplicativi: andiamo da Giornata Perfetta a La Fiesta, passando per Grasse, Santorini e Formentera.

Fascino raffinato per la nuova eau de toilette della serie "Dolce" del marcho italiano. La rosa, naturalmente, è protagonista di questo bouquet vivace.

In vendita esclusiva nel nostro Paese da Stefano Saccani Parma, questa fragranza irresistibilmente gourmand propone note dolci e salate di cardamomo, cacao, zucchero, caramello bruciato, vaniglia e muschio. A proposito di questa creazione, John Pegg, il fondatore di Kerosene, racconta: "Ho sempre desiderato creare un profumo a base di vaniglia, ma le mie formule avevano ogni volta una resa troppo generica. Dovevo semplicemente eliminare l'intera idea di partenza. Solo così mi è stato possibile formulare una fragranza calda, dolce e salata. Sweetly Known ne è stato il risultato".

Le due Guerlain Aqua Allegoria 2021 sono luminose e frizzanti. Nettare di fiori presenta note acquatiche unite a bergamotto di Calabria, magnolia, rosa, gelsomino sambac e miele. Flora Salvaggia annovera tra le sue note fiori di campo, gelsomino sambac, fiori d'arancio, melone, muschio bianco, violetta e iris. In profumeria da Maggio.

Proposta come una fragranza "dal sillage deliziosamente sensuale", questa novità di profumeria artistica propone un'apertura di fresia e ribes nero. Nel cuore troviamo invece assoluta di gelsomino sambac e orchidea, mentre sul fondo troviamo ambra nera e vaniglia.

Questa nuova creazione profumata si aggiunge alla linea esclusiva Le Vestiaire des Parfums Collection Orientale di YSL Beauté. La fragranza esplora il seducente carattere della pelle, dotata di una particolare ricchezza tattile. Maschile e femminile. Selvaggia e chic, Wild Leather propone una vibrante combinazione di sensualità orientale ed energia Parigina. Le note olfattive? Vaniglia Bourbon, cuoio, patchouli, timo bianco, bergamotto, pepe nero, geranio, fiori d'arancio e lavanda.

La Città di Firenze ispira il marchio italiano nella creazione di una fragranza particolarmente elegante. Tra le sue note olfattive troviamo diverse tipologie di rosa e cardamomo scaldate da un fondo di vaniglia e cuoio.

Una fragranza luminosa e inebriante che ci trasporta in un giardino incantato. Tra le sue note bergamotto e mandarino in apertura, osmanto, gelsomino e tuberosa nel cuore e albicocca, iris e muschio bianco nel fondo.

Un eau de parfum intense assolutamente unisex, che si esprime con note tropicali e succose. L'ispirazione? Il sole delle Hawaii, urfisti, onde imponenti e pelle abbronzata. Un'ode alla libertà con note di lime, polpa di mango, guava, acqua di cocco, ibisco e sandalo bianco.

In occasione del 1600° anniversario della nascita di Venezia che ricorre il 25 marzo, The Merchant of Venice lancia una nuova fragranza parte della collezione Murano Exclusive. Vinegia 21 viene presentata così dal brand: "Intensa e avvolgente, opulenta e indimenticabile, vellutata e voluttuosa, questa fragranza è come un’emozione intrepida, un sogno da cui non vorresti mai svegliarti, un tramonto che scintilla come gli ultimi raggi del sole che affonda nella laguna di Vinegia".

Credits Ph.: Juliette has a gun - Moschino - Byredo - Dolce & Gabbana