Per celebrare il nuovo profumo, dal 6 al 15 settembre, in piazza XXV Aprile, arriva la Idôle Box: ecco tutti gli appuntamenti

È la fragranza del momento, il profumo pensato per celebrare ogni donna che crea il mondo di domani: si chiama Idôle ed è il nuovo jus must-have di Lancôme.

Per festeggiare il lancio, arriva per la prima volta in Italia l’Idôle Box, una Pop-Up Lounge, in Piazza XXV Aprile, a Milano, dove sarà possibile vivere un full immersion experience legata al nuovo profumo.

Idôle Box è il luogo dove tutti potranno scoprire la nuova fragranza racchiusa nel falcone più sottile di sempre, disegnato dall’archi-star Chafik Gasmi, lasciarsi avvolgere dall'inedito jus Chypre Floreale e divertirsi a posare e condividere foto all’interno dell’istallazione, come sulla copertina di un magazine, con gli #IdoleByLancome #LancomeItalia.

La Idôle Box sarà aperta al pubblico da lunedì 9 settembre a domenica 15 settembre 2019, dalle 10 alle 19, con un ricco calendario di eventi e appuntamenti.

Il 9 settembre, infatti, sarà anche il giorno in cui andrà on air lo spot firmato dal regista Manu Cossu e interpretato dal nuovo volto di Lancôme, Zendaya Coleman: un corto che racconta la metafora di un viaggio epico dell'attrice e cantante che cavalca un cavallo bianco per determinare il suo destino.

Inoltre, in collaborazione con Virgin Radio, giovedì 12 settembre, alle ore 18, la Idôle Box si trasformerà in un rock party a cielo aperto con dj set di Giulia Salvi.

Non solo profumo: durante la settimana dedicata alla Idôle Box, i make-up artist di Lancôme saranno a disposizione di ogni donna per sperimentare nuovi look.

Save the date!