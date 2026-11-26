Il suo profumo durava per giorni interi: sul web si parla di Classique Eau de Parfum di Jean Paul Gaultier, icona anni ’90 oggi ricercatissima e quasi introvabile.

Nel 1993 arriva in profumeria il primo femminile di Jean Paul Gaultier: si chiama all’inizio JPGaultier, diventerà poi Classique e finirà dritto nella memoria olfattiva di un’intera generazione. Trent’anni dopo, sui social spunta ovunque la stessa richiesta: ritrovare proprio quella Eau de Parfum che sembrava non finire mai.

Nei commenti si legge sempre la stessa frase, quasi un coro: «Il suo profumo durava per giorni interi». C’è chi lo collega ai primi appuntamenti, chi alle notti in discoteca, chi a una persona che non c’è più. Molti però scoprono con frustrazione che la versione oggi esposta in profumeria, spesso l’Eau de Toilette, non è esattamente quella che ricordano.

Il profumo cult anni ’90 che il web rimpiange

Nelle community dedicate ai profumi, il caso Classique Eau de Parfum è diventato una sorta di seduta collettiva di nostalgia. Una dopo l’altra, le utenti raccontano di averlo indossato per anni, salvo poi accorgersi che quel flacone preciso non è più così facile da trovare sugli scaffali.

Molte storie ruotano intorno alla famiglia. «Era il profumo di mia madre», scrive qualcuno. Un’altra ricorda una nonna scomparsa: tenere in vita qualche goccia nel flacone è stato per lei un modo per attraversare il lutto. Basta una spruzzata su una sciarpa per far riaffiorare una voce, una cucina, un pomeriggio di festa. Chi l’ha provato sa che certe fragranze sono più rapide di qualsiasi album di foto.

Poi c’è la nostalgia più leggera, quella dei vent’anni. C’è chi associa Classique alla prima minigonna, a un corsetto, ai locali fumosi degli anni ’90. In mezzo, la delusione: «Ho ricomprato il profumo, ma non è più lo stesso», si legge spesso. È qui che entra in gioco il grande equivoco tra vecchia Eau de Parfum e attuale Eau de Toilette.

Com’era davvero il Classique Eau de Parfum degli anni ’90

Dietro questo mito c’è un profumo molto preciso. Creato dal “naso” Jacques Cavallier, Classique appartiene alla famiglia degli orientali floreali. Nelle note spuntano fiori d’arancio e zenzero, anice, tuberosa, ylang-ylang, vaniglia, ambra, sandalo e muschio. Il risultato è caldo, cipriato, teatrale, pensato per lasciare una scia importante.

Il flacone a busto femminile, con corsetto disegnato sul vetro, è diventato iconico quasi quanto la fragranza. È un omaggio ai corsetti anni ’40 che Gaultier vedeva nell’armadio della nonna, ma anche ai bustier spettacolari portati in passerella e sul palco da popstar dell’epoca. A proteggerlo, invece della solita scatola, una lattina metallica lucida: gesto ironico, couture e pop allo stesso tempo.

Nella versione Eau de Parfum “storica”, quella che molti cercano oggi, tutto questo veniva spinto al massimo. Più concentrazione di essenze, una vaniglia più cremosa, un fondo ambrato quasi ipnotico. Non stupisce che le recensioni parlino di abiti profumati anche dopo giorni nell’armadio, di scia che riempiva una stanza prima ancora di varcare la porta.

Perché oggi è così difficile ritrovare quel profumo

Tecnicamente, Classique Eau de Parfum esiste ancora a catalogo della maison. Il punto è che alcune versioni e formati degli anni ’90 e primi 2000 sono usciti di produzione, mentre in molte profumerie italiane domina soprattutto l’Eau de Toilette e i flanker più recenti. Risultato: per chi cerca “quel” Classique, l’impressione è che sia scomparso.

A complicare le cose ci sono le riformulazioni, fisiologiche nel mondo delle fragranze. Cambiano le normative sulle materie prime, cambiano i gusti, cambiano anche i fornitori. Così la fragranza di oggi può essere ufficialmente la stessa, ma risultare più leggera, meno opulenta, con una persistenza diversa sulla pelle. In parallelo, la nostra memoria tende a ingigantire ciò che ci ha segnato emotivamente.

Per questo, la vecchia Eau de Parfum di Classique è diventata un piccolo oggetto di culto. C’è chi la cerca nei mercatini vintage, chi sulle piattaforme di rivendita tra privati, chi fruga negli stock dimenticati delle profumerie di provincia. Con qualche rischio: prezzi gonfiati, flaconi conservati male, persino imitazioni. Prima di cedere all’acquisto d’impulso, gli appassionati consigliano sempre di verificare attendibilità del venditore, stato del profumo e coerenza dei dettagli del flacone.

E se non si riesce a rimettere le mani sulla bottiglia dei sogni, resta un piano B più dolce: provare l’Eau de Toilette attuale come “cugina” più leggera, oppure cercare altri orientali floreali con la stessa atmosfera calda e sensuale. Sapendo però che nessun dupe potrà copiare davvero una cosa sola, la più preziosa: il ricordo di chi lo indossava. In fondo, è quello il vero motivo per cui il web continua a piangere questo profumo cult degli anni ’90.