E se il vero oggetto del desiderio fosse la scatola che lo contiene? Tra profumi, ciprie, gioielli, confezioni iconiche e piccoli tesori di famiglia, Camilla Sernagiotto racconta nel libro illustrato «A scatola chiusa. L’incontenibile bellezza delle confezioni» perché una scatola può raccontare molto più di quello che contiene

Ci sono cose che finiscono. Il profumo evapora, la crema si esaurisce, il rossetto arriva alla fine, i biscotti spariscono, il regalo viene aperto. Eppure la scatola rimane. Rimane perché è bella. Perché ci ricorda qualcosa. Perché potrebbe tornare utile. Perché buttarla via ci sembra improvvisamente un piccolo delitto. Oppure, più semplicemente, perché non era soltanto una scatola.

È da questa ossessione quotidiana, sorprendentemente universale, che parte A scatola chiusa. L’incontenibile bellezza delle confezioni (Ultra, 2026), il nuovo libro della giornalista e scrittrice Camilla Sernagiotto, già autrice di Senza scadenza. L'intramontabile packaging made in Italy e Cose molto italiane. Le icone che hanno fatto la storia del Made in Italy.

Un viaggio curioso, ironico e pieno di sorprese dentro il mondo dei contenitori: dalle confezioni beauty agli scrigni del lusso, dalle latte vintage alle scatole dei ricordi, fino alla domanda più interessante di tutte: perché abbiamo così tanto bisogno di conservare le cose dentro qualcosa?

Il libro, illustrato con tante immagini di scatole vintage, racconta il fascino degli oggetti che contengono, proteggono e conservano. Un viaggio tra beauty, moda, lusso, design, memoria e psicologia, un invito a entrare in quella che viene presentata come una grande «Casa delle Scatole», con capitoli che sono le varie stanze: ingresso, cucina, bagno, camera da letto, salotto, garage, soffitta, cantina... Una casa che accoglie anche da tanti ospiti, chiamati a raccontare che cosa rappresenti una scatola nel proprio mondo: dalla psicologia alla magia, dal cinema alla filosofia, fino alla dimensione spirituale.

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La scatola più chic è quella del profumo

Partiamo dal bagno, perché è forse qui che la scatola diventa più seducente. Nel libro la confezione dei prodotti per la cura del corpo non è un semplice involucro: è il primo messaggio che riceviamo prima ancora di usare ciò che contiene. La cosmetica industriale, tra Ottocento e Novecento, trasforma infatti la scatola in un vero linguaggio fatto di colori, caratteri, materiali e immagini. Una crema, un sapone, una cipria non devono soltanto funzionare: devono raccontare un’idea di bellezza, di eleganza, perfino di persona.

E poi ci sono i profumi. Le confezioni di Acqua di Colonia 4711, Acqua di Parma Colonia, Atkinsons English Lavender, Lavanda Coldinava, Lavanda Inglese e Violetta di Parma raccontano epoche e immaginari diversi, anticipando attraverso la scatola l’esperienza sensoriale che arriverà dopo l’apertura. La scatola, insomma, comincia a sedurre prima del profumo.

La scatola del desiderio

In camera da letto il contenitore cambia pelle e diventa scrigno. Gioielli, lettere, fotografie, anelli, orologi: tutto ciò che ha un valore economico oppure affettivo trova nella scatola una forma di protezione, ma anche una scenografia.

È qui che entra in gioco il lusso. Le confezioni di Maison come Cartier ed Hermès fanno parte dell’esperienza tanto quanto l’oggetto che custodiscono. Aprire una scatola significa creare un’attesa, rallentare il momento della scoperta, trasformare il possesso in un piccolo rito. Il contenitore, insomma, non si limita a proteggere il desiderio: lo alimenta. Il coperchio chiuso promette qualcosa che ancora non possiamo vedere. E proprio perché non possiamo vederlo, lo desideriamo ancora di più.

Le vecchie scatole che non riusciamo a buttare

Poi c’è la soffitta, territorio perfetto per tutto ciò che abbiamo smesso di utilizzare ma non abbiamo avuto il coraggio di eliminare. Qui le vecchie scatole diventano involontari oggetti vintage: latte di biscotti, cacao, tè, caramelle, confezioni che continuano a sopravvivere anche quando il prodotto che contenevano è ormai scomparso.

Il loro fascino passa dalla grafica, dai colori, dai loghi, dalle scritte. Ogni scatola diventa una piccola traccia visiva di un’epoca e, soprattutto, di un modo diverso di concepire la bellezza degli oggetti quotidiani.

E c’è un altro dettaglio: molto spesso quelle latte non sono più utilizzate per ciò per cui erano state create. Dentro ci finiscono bottoni, fotografie, fili, piccoli oggetti senza un valore apparente. Ma quando le riapriamo non ritroviamo soltanto ciò che abbiamo conservato: ritroviamo anche il momento in cui abbiamo deciso di conservarlo.

Quando la scatola diventa mistero

Nella Casa delle Scatole c’è spazio anche per il gioco e per l’illusione. Tra gli ospiti che entrano nelle varie stanze-capitoli, infatti, c'è pure il prestigiatore. Entra in scena perché la scatola, nel mondo della magia, è il luogo perfetto del mistero: qualcosa scompare, qualcosa ricompare, qualcosa cambia senza che noi possiamo vedere come.

La scatola dell’illusionista vive proprio di ciò che non mostra. E qui il contenitore diventa quasi una piccola macchina narrativa: più è difficile capire cosa ci sia dentro, più cresce il desiderio di scoprirlo. Anche il cinema trova naturalmente il suo posto in questa casa. Attraverso lo sguardo del critico cinematografico, un altro degli ospiti di A scatola chiusa, il contenitore può diventare un dispositivo narrativo, una soglia, un oggetto capace di custodire segreti e generare suspense. Persino un film come The Prestige può essere riletto attraverso il rapporto tra contenitore, illusione e conoscenza.

La prima scatola? Una zucca svuotata

Prima delle scatole di latta, dei cofanetti di profumo e dei pacchi che oggi ci arrivano a casa, c’erano una zucca svuotata, una pelle animale, una conchiglia. La scatola, racconta A scatola chiusa, nasce infatti prima come necessità che come oggetto: l’essere umano aveva bisogno di conservare il cibo, trasportare l’acqua, proteggere ciò che possedeva. Con il Neolitico e la nascita dell’agricoltura, conservare diventa ancora più importante: mettere da parte cereali, semi e altre risorse significa non dover ricominciare ogni giorno da zero, ma poter immaginare il futuro.

È un gesto semplicissimo che facciamo ancora oggi quando chiudiamo un barattolo, mettiamo gli avanzi in un contenitore o riponiamo qualcosa in una scatola. E forse è proprio qui che sta la parte più sorprendente della storia: la scatola non è nata per contenere oggetti, ma per contenere il tempo.

Quello che scegliamo di tenere dentro

Il viaggio di A scatola chiusa. L'incontenibile bellezza delle confezioni si spinge così ben oltre il packaging e gli oggetti di design. La scatola diventa una metafora del nostro modo di stare al mondo: ciò che mostriamo, ciò che custodiamo, ciò che separiamo dal resto, ciò che decidiamo che merita di essere protetto.

E la Casa delle Scatole arriva anche a interrogarsi su ciò che sta dentro di noi. Sul bisogno di avere confini, stanze private, luoghi interiori in cui conservare quello che conta.

È qui che il libro apre anche una dimensione più filosofica e spirituale, arrivando a mettere in relazione il contenitore con ciò che viene separato e custodito, con le reliquie, i tabernacoli e gli spazi in cui qualcosa viene sottratto allo sguardo. Alla fine del viaggio arriva perfino un prete: un sacerdote entra nella Casa delle Scatole per benedirla e affronta il significato del contenere nella tradizione cattolica.

La scatola, a quel punto, non è più soltanto un oggetto: diventa il gesto stesso del custodire.

E forse è proprio questo il segreto del suo fascino. Una scatola non serve soltanto a contenere qualcosa. Serve a dirci che quella cosa, per noi, merita di essere conservata.