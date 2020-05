Sedici fragranze, dalle più ricche alle più minimali, che soddisfano i gusti di tutte le mamme. Pronte a festeggiare il prossimo 10 maggio

Ci sono fiori ma anche viaggi verso terre lontane, come il selvaggio West americano o le isole polinesiane, i giardini europei nel loro massimo splendore floreale ma anche le nottate estive, oltre alle creazioni più complesse per chi non abbandona il genere anche durante la bella stagione. Scegliere un profumo da regalare non è mai facile, men che meno per la festa della mamma. Grazia.it ne ha selezionati 20 per accontentare tutte.

Blanc Poudre, Heeley

Per chi: per le mamma alla ricerca di leggiadria

Bianca, pura e delicata come la cipria. Questa fragranza è stata pensata proprio per ricreare sulla pelle la stessa sensazione dell’impalpabile make up ma anche della pregiata porcellana francese, bianca e finissima. Floreale, nella piramide olfattiva la polvere di riso, ingrediente delle ciprie più eleganti, fiore di cotone, white musk e vaniglia.

Flora Luminare, Molton Brown

Per chi: per le mamme che amano viaggiare

Ultimo viaggio olfattivo, questa volta London via Tahiti, la novità del marchio inglese fa volare la mente verso la Polinesia. Omaggio al tiaré, fiore locale e usato dalle polinesiane assieme all’olio di cocco sui capelli come filtro d’amore, l’assoluta di tiaré è nel cuore della fragranza assieme a quella di gelsomino e di rosa.

Not a Perfume- Superdose, Juliette has a Gun

Per chi: per le mamme minimali

Pensato per le fans del classico Not a Perfume, la nuova versione è overdosed, una super dose di ambroxan dall’effetto extra clean e fresco immediato. Accanto, anche una nuova collezione con crema per le mani, Body&Hair Mist e Shower Gel.

Les Colognes Botaniques Absolues, Le Couvent de Minimes

Per chi: la mamma vegana

Un tris di colonie molto più intense rispetto alla normalità, composte da ingredienti completamente naturali. Tributo a tre giardini leggendari, Aqua Amantia ruota attorno all’assoluta di ibisco ed è un omaggio ai giardini del Taj Mahal in India, Aqua Millefolia è la freschezza dopo la pioggia nei giardini pensili di Babilonia grazie alla verbena mentre Aqua Palmaris è l’alba ai giardini dell’Alahmbra con l’assoluta di neroli.

Albero di Giada, L’Erbolario

Per chi: per la mamma che pensa già all’estate

Fresca, anzi freschissima, questa fragranza è pensata per chi è alla ricerca di energia positiva a ogni spruzzata. All’interno il bergamotto, il tè giallo, la verbena.

Waterlilly- Blossom, Jo Malone

Per chi: per le mamme che amano sovrapporre più profumi

Ultima collezione, in edizione limitata, del brand britannico, è composta da 4 fragranze che raccontano la città di Seoul. Tra le creazioni, Waterlilly, omaggio al Giardino di Huwon e al fiore più pregiato, la ninfea bianca. Fresco e molto pulito, nella piramide olfattiva il neroli, la ninfea, il gelsomino e il muschio bianco.

Secret Gardenia e Sublime Blossom, Miller Harris

Per chi: per le mamme che hanno un debole per i fiori bianchi

Una mini collezione pensata proprio per esaltare questi fiori, presenti in tanti giardini inglesi. Sublime Blossom è l’apice della fioritura, quando sono nel loro massimo splendore, all’interno si trovano l’assoluta di gelsomino, la fresia, l’ylang-ylang. Secret Gardenia, invece, esalta questo fiori grazie allo yuzu, al bergamotto e ai petali di viola.

Lipstick Rose, Frédéric Malle

Per chi: per le mamme che non sanno rinunciare alle note polverose

Dietro a questa fragranza il naso Ralf Schwieger che si è ispirato a degli emblemi della femminilità: l’odore del rossetto, Silvana Mangano e il personaggio di Gilda. Pensato come i profumi di un tempo, nelle note di testa le aldeidi ma anche la rosa e la violetta che creano quell’aroma poudré di una volta.

Dianthus, Acqua di Stresa

Per chi: per la mamma alla continua ricerca di una fragranza fresca e “verde”.

Una mare verde, un immenso giardino sorvolato da farfalle e sopra il cielo azzurro; Dianthus è uno sprazzo di bella stagione racchiuso in un flacone, con tanto di nuvole bianche che corrono nel cielo. È il profumo delle belle giornate con note di limone, fiori bianchi, rosa di maggio e garofano.

Nerosa, Laboratorio Olfattivo

Per chi: per la mamma che cerca complessità nella vita

Potente e complesso, rotondo, questo profumo è estremamente ricco di ingredienti che spaziano dalle note floreali a quelle speziate. Avvolgente, nella piramide si trovano i chiodi di garofano, lo zafferano, la noce moscata, la rosa, l’ylang-ylang, il geranio…ce n’è abbastanza per far girar la testa!

Do Son, diptyque

Per chi: per la mamma che vuole ricordare quel viaggio in Estremo Oriente zaino in spalla

Un ricordo d’infanzia vissuta in Indocina, quando si andava con la mamma al mercato dei fiori e l’aroma della tuberosa era intenso. È così che questo fiore diventa protagonista di questa creazione, persistente e intenso grazie ai fiori bianchi, del 2005, recente eppure già diventata un classico del marchio parigino e ora all’interno dell’effimera collezione Imposible Bouquets.

Couleur Vanille, L’Artisan Parfumeur

Per chi: per la mamma che non può fare a meno della vaniglia

La varietà del Madagascar è quella scelta per questa fragranza, originaria della regione nord-orientale dell’isola per la precisione. Dietro alla fragranza, la storia di un lungo viaggio in nave quando si sente l’aroma della vaniglia che giunge dalla costa unito a quello degli alisei e allo iodio del mare.

In the dark, Floraiku

Per chi: per la mamma che ricerca gusti molto particolari

Parigino di nascita ma con cuore in Giappone, questo marchio ricorda i misteriosi e delicati componimenti giapponesi. In the Dark è una notte buona rischiarata dai fuochi d’artificio grazie alla menta, all’assoluta di rosa e all’incenso.

Riviera Postcard, & Other Stories

Per chi: la mamma che è già in Côte d’Azur

Una cartolina très chic della Costa Azzurra in attesa di andarci veramente. Luminosa come una giornata di inizio estate su e giù per le strade francesi, all’interno la scorza di limone, l’ananas e il cocco, la vaniglia e lo zucchero.

Libre, YSL

Per chi: per la donna che segue il proprio istinto

Manifesto di libertà personale e di seguire le proprie regole, all’interno della piramide olfattiva la lavanda, il fiore d’arancio, il mandarino e il neroli, tutte note molto estive e fresche. Per l’occasione, Yves Saint Laurent ha pensato a uno speciale cofanetto con all’interno anche il Rouge Pur Couture n°1, iconico.

Acqua dell’Elba- Classica

Per chi: per la mamma che è alla ricerca di leggerezza nella propria vita.

Ricordo olfattivo dell’isola toscana, la fragranza è creata con note naturali tutte provenienti dall’Elba stessa e della macchia mediterranea, come l’arancio, il mirto, il visto marino, la gardenia e il gelsomino.

Credits Ph.: Unsplash