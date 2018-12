Lasciatevi ispirare dai make up intensi più belli del momento per un look vamp da passerella

Tendenze trucco inverno 2019: il vamp look con make up intenso la fa da padrone.

Sulle passerelle di moda abbiamo visto trucchi davvero intensi e originali, caratterizzati da labbra bold - prevalentemente scure - abbinate a trucchi occhi statement.

Non mancano poi naturalmente lip look importanti accostati a make up labbra nude e viceversa. L'importante è creare un effetto armonico e affascinante, da vera diva.

Labbra bordeaux ed eyeliner nero super intenso, per un make up rock-chic.

Pelle levigata, occhi completamente nuda e focus sul trucco labbra con rossetto rosso completamente opaco.

Nuance pop per un look da modern diva da passerella. Il trucco occhi è viola e fucsia, mentre quello delle labbra punta a un rosso aranciato glossato.

Glossy lids per uno sguardo fresco e glam e rossetto color cremisi intenso in finish matt.

Pelle di porcellana per questo look che lascia nude sopracciglia e occhi per puntare tutto sulle labbra dall'effetto "stain" da vera vamp anni '20.

Make up intenso con viso perfettamente scolpito, occhi color caramello e lipstick rosso ciliegia satin.

Labbra viniliche per un make up strong che opta per bordeaux, rosa glitter sulle palpebre ed eyeliner esagerato.

Labbra bordeaux opache dal look smudged.

Rossetto rosso fuoco opaco: spicca sul viso nudo per un effetto vamp assicurato.

Make up occhi smokey eyes nero in finish glossato abbinato a labbra nude.

Credits Ph.: Mondadori Photo - Artwork: Elisa Costa