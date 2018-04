Il rosa dona a tutte. Blush, ombretti e rossetti e qualche consiglio su come indossarlo e sceglierlo!

Luminoso, positivo, allegro. Il rosa è un colore che mette subito di buon umore e in fatto di make up ha due grandissimi vantaggi: sta bene a tutte e dona un aspetto fresco essendo il colore tipico della spensieratezza. Sono questi i suoi poteri: piace in ogni sua tonalità, dal confetto al fucsia più elettrico. Sfoggiatelo sfumato sulle gote, ombreggiato sulle palpebre, deciso sulle labbra.

La Vie en Rose, ovvero il potere del rosa



“Voir la vie en rose” è un’espressione idiomatica francese che in italiano si traduce con “vedere la vita rosa”; e se per Edith Piaf e per la Sabrina di Audrey Hepburn questo concetto era associato soprattutto all’amore, più in generale l’espressione è un inno alla positività e al vedere il futuro con serenità. Colore prescelto per questa visione ottimistica? Il rosa, ovviamente.

Ed è rosa anche la primavera-estate 2018: complici le passerelle e le nuove campagne stampa, come in quelle di Valentino e di Dior Make Up, la bella stagione si tinge di questa tonalità molto femminile e assolutamente adattabile a più interpretazioni, dal delicato rosa ballerina alla sfumatura shocking della Schiaparelli. Perché il rosa? Semplice, è un colore che rende ogni donna radiosa e ancora più bella ed enfatizza il suo incarnato esaltandone i toni naturali dell’epidermide. Quindi, scelta la nuance adatta, è perfetto per tutte le età. Ultimo ma non ultimo, il rosa cancella i segni di stanchezza proprio perché dona quell’aspetto “sano” che tutte ricerchiamo ed è adatto per tutto l’anno.

Certo, un total look pink forse è un po’ troppo ardito, per questo è meglio puntare sui dettagli, uno su tutti il blush: estremamente fresco, si applica lungo gli zigomi, proprio sopra la struttura ossea del viso, così da donare tridimensionalità al volto. La scelta della nuance poi è del tutto personale: se si vuole esagerare si può optare per una tonalità molto carica da sfumare con pennello o dita oppure puntare sui rosati come il classico Orgasm di Nars.

Si può osare di più invece per il make up occhi scegliendo tonalità più audaci purché siano ben sfumate e, nel caso in cui la stanchezza incombe, si può giocare sul contrasto tra una nuance più chiara sul viso e una più scura proprio sulle palpebre. Da non sottovalutare anche tonalità più naturali, come lo champagne, ideale per chi non vuole osare molto.

E poi le labbra: qui ci si può veramente sbizzarrire con mille e più tonalità. Fucsia per chi ha bisogno di molta energia per affrontare una giornata impegnativa, lampone per chi si è annoiata del classico rosso, rosa acceso perfetto per le giornate di sole, baby per chi vuole dare un tocco in più senza però esagerare.

Ph.: Mondadori Photo