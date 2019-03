Fard, rossetti, smalti e ombretti si tingono di rosa. Tonalità che inaugura la primavera, mette di buon umore e ricorda i tramonti californiani

La primavera è nell’aria e il proprio look ha voglia di colori più chiari: per questo è stato inventato il rosa in tutte le sue sfumature.



Solare, luminoso, leggero, è il colore perfetto per le belle giornate ed è ideale quando si ha voglia di giocare, una cosa che noi italiane sappiamo fare molto bene con il make up.



Gli ultimi dati messi a disposizione dell’Osservatorio Beauty L’Orèal affermano infatti che il 96% delle donne vive come un momento divertente e per sé l’acquisto del make up, un modo per esprimere la propria personalità, per giocare con essa e, perché no, anche per sedurre.

E cosa c’è di meglio di fucsia, magenta, rosa baby, corallo?



Tonalità di stagione, si ispirano ai tramonti californiani e ai fiori, scaldano la pelle come se fosse appena stata baciata dal sole e mettono subito di buon umore; e non è un caso che queste nuance sono tra le prime che (in)consciamente scegliamo quando la primavera inizia a essere nell’aria.



Grazia.it vi suggerisce 14 prodotti nelle tonalità pink da avere subito!

Shimmer Rush Face Palette, YSL

Quattro nuance di rosa, dal più pallido al più carico, per un effetto super luminoso sulle guance.

Quick Blush in polvere, Wycon

Colore intenso e a lunga durata, la texture è morbida e modulabile, perfetto anche per l’effetto bonne mine.

Smalto Gel, Deborah

Effetto gel e colore fucsia intenso per questo smalto che si applica facilmente grazie a un pennello molto ampio.

Fard Bonne Mine, Dolomia

Consistenza setosa e molto fine, così da garantire diverse sfumature, il colore crea sulla pelle l’effetto di una passeggiata all’aria aperta.

Feed my Lips, Aveda

Colore fucsia intenso per questo rossetto composto con il 95% di ingredienti di origine naturale.

Glimmer Veil Lolita Collection, Kat Von D

Otto nuance, che comprendono un rosa cipria molto delicato fino al prugna intenso, in questa palette occhi della collezione Lolita.

L’Orchidée Corail, Sisley

A base di estratto di giglio bianco, questo fard unisce un bel rosa con tonalità più naturali perfette per donare un aspetto brillante al viso.

Matt’n Stay Lips, LaVera

All’interno i burri di rosa, malva e tiglio aiutano a mantenere morbide e nutrite le labbra mentre la formula in matita aiuta ad applicare il prodotto in maniera omogenea e uniforme.

Techno Bloom Le Vernis, Chanel

Il fucsia della nuova collezione primaverile è intenso e ricorda le bouganville.

Glow Stick, Sephora

Dona luminosità l’illuminate in stick color rosa cipria.

Paradise Dual Palette, Dear Dahlia

Una mini doppia palette composta da ombretto e balsamo guance- labbra con nuance molto pigmentate e a lunga durata.

Love Oil for Lips, Kiehl’s

La prima linea di gloss del marchio newyorkese ricca di oli naturali che nutrono e creano un effetto lucido sulle labbra.

Limited Eyeshadow Palette, Nars

Dodici tonalità, dal nude al rosa più scintillante, per questa palette occhi in edizione limitata ideale per uno sguardo primaverile.

Blusher, & Other Stories

Confort ed effetto long lasting grazie a una formula praticamente impalpabile che non pesa sul viso; tra le nuance anche un rosa effetto bonne mine.

