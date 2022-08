Capire come esaltare il colorito dorato della pelle ottenuto con tanta fatica durante l'estate è il modo migliore per prepararsi al back to work. Scoprite tutti i migliori tips per il trucco pelle abbronzata

La classica domanda che ci facciamo tutte sotto l'ombrellone: come far risaltare l'abbronzatura con il trucco? Perché tutte quelle ore passate sotto il sole, la beauty routine studiata appositamente e i prodotti imprendibili per un colorito da 10 e lode non possono essere sprecate al rientro in città. Ecco perché conoscere tips&tricks per far risaltare la pelle dorata con il trucco vi aiuterà ad affrontare un nuovo inizio con meno stress.

Idratazione: la parola chiave per il trucco pelle abbronzata

Una pelle sana è una pelle idrata, per questo motivo continuare con una buona skincare routine è il primo step per un make-up luminoso che farà risaltare al meglio l'abbronzatura conquistata con tanta fatica. Per l'estate e per il rientro meglio scegliere soluzioni leggere - come quelle in gel, per esempio - e fare un uso abbondante di mist e spray protettivi rinfrescanti per "dissetare" le pelle durante il giorno.

Fondotinta? Meglio un'alternativa

Senza fondotinta non è make-up. Sicuramente una dichiarazione forte, ma per alcune è così, ma in vacanza è meglio optare per una formula più leggera come un BB o CC cream. Questi fluidi leggermente colorati andranno a uniformare l'incarnato senza appesantire la pelle levigando le piccole imperfezioni, come i pori dilatati. Se usate il correttore, ricordate che potete utilizzarlo al posto del fondotinta o applicarlo soltanto lì dove ci sono delle imperfezioni (e poi stendere la BB Cream).

Focus on: le guance

Dare risalto e colore è uno dei primi obiettivi quando si vuole far risaltare l'abbronzatura con il trucco. Enfatizzare la zona delle guance, con un blush o un bronzer a seconda dei gusti, è il modo migliore per impreziosire il viso. I toni rosa e corallo del blush daranno più colore al viso, mentre per il bronzer meglio optare per una tonalità con sfumature dorate per aggiungere luce a tutto il look.

Trucco pelle abbronzata: sì al rossetto

In estate le labbra tornano protagoniste del trucco. I colori nude sono sicuramente bellissimi ed eleganti, ma se l'obiettivo è mettere in risalto l'abbronzatura meglio optare per colori accesi come rosso, arancione o corallo. Amate le tonalità più scure? Provate un lipstick rosso vino bilanciando con un look viso semplice e naturale.

Trucco occhi in estate

Sperimentare con l'ombretto è un must in estate. Per esaltare la pelle luminosa e abbronzata, è possibile optare per uno smokey eyes scuro bilanciando le labbra con un colore glossato. Illuminare lo sguardo con ombretti luminosi o metallici può essere un'opzione valida e aggiungere una buona dose di mascara permetterà di aprire lo sguardo.

Parola d'ordine: highlighter

Gli illuminanti non possono e non devono mancare nel vostro make-up look. Da applicare su zigomi, naso e arco di cupido, permetteranno di dare risaltare al colorito dorato aggiungendo un tocco splendente.

Credit ph: Pexels.com, Framesi, MAC Cosmetics