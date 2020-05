Trovate quello che fa per voi tra gli ombretti pastello must di stagione con la nostra selezione

Il trucco occhi per la primavera 2020 con l'ombretto pastello è senza dubbio uno dei must di stagione. Per un make up romantico o glamour - perfettamente in linea con le tendenze trucco del momento - è ideale perché addolcisce lo sguardo.

I colori più visti in passerella? Senza dubbio azzurro, verde acqua e lilla. Particolarmente amato è inoltre l'ombretto rosa.

Se avete voglia di giocare con il look scoprite la nostra selezione di mono e palette e trovate l'ombretto pastello che fa per voi per un trucco occhi di super tendenza!

Formato pocket per la palette di ombretti della linea di Rihanna. Al suo interno 6 ombretti pastello luminosi e facilmente sfumabili.

Verde salvia chiarissimo per l'ombretto super luminoso che accende lo sguardo al primo tocco.

Un tripudio di toni pastello per la palette di ombretti del momento, firmata dal beauty guru americano Jeffree Star.

Rosa chiaro pastello con base bianca. Ottimo come protagonista del look in trucchi pastello statement, è ideale anche come base make up per enfatizzare altre shades.

Rosa candy, verde menta e verde petrolio, azzurro polvere e nude rosato. Un mix di pastel shades per creare make up da passerella.

Metallico e assolutamente irresistibile, questo ombretto mono scintillante ha un tono verde acqua perfetto sugli occhi scuri e castani.

Texture cremosa e ispirazione sirena per questa palette di ombretti pastello accompagnati da toni più intensi perfetti per donare dimensione.

Bianco perlato dai riflessi opalescenti pastello per un effetto fresco e luminoso che sveglia lo sguardo.

Romantica e sognante, questa palette di ombretti budget-friendly regala allo sguardo un tocco romantico.

Texture perlata ed applicazione wet &dry per questo mono color lavanda brillante.

Credits Ph.: Mondadori Photo