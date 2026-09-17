La colazione di Amal Clooney è ricca di proteine e povera di zuccheri: una combinazione particolarmente interessante per le donne dopo i 45 anni

C’è qualcosa di decisamente insolito nella colazione di Amal Clooney. Niente cappuccino, croissant o avocado toast: al mattino l’avvocata per i diritti umani preferisce iniziare la giornata con una zuppa calda di alghe, spesso accompagnata da uova sode. Una scelta che, almeno per chi è abituato alla classica colazione italiana, può sembrare piuttosto difficile da replicare.

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Eppure, superati i 45 anni, potrebbe valere la pena prendere qualche spunto dalla sua routine. Con il passare del tempo il metabolismo cambia, la massa muscolare tende progressivamente a ridursi e diventa ancora più importante assicurarsi una quantità adeguata di proteine e micronutrienti durante la giornata. E la colazione, spesso dominata da zuccheri e carboidrati raffinati, è proprio uno dei pasti in cui tendiamo a dimenticarcene.

Non significa naturalmente che da domani dobbiate sostituire il cappuccino con una zuppa di alghe. Il punto interessante della colazione di Amal Clooney è piuttosto un altro: è salata, ricca di proteine e povera di zuccheri aggiunti. Tre caratteristiche che, soprattutto dopo i 45 anni, possono trasformare il primo pasto della giornata in un alleato per energia, sazietà e mantenimento della massa muscolare.

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Cosa mangia davvero Amal Clooney a colazione

Le cronache raccontano che Amal ama iniziare la giornata con una zuppa calda di alghe in stile coreano, spesso accompagnata da due uova sode.

Nella versione più “medico-compatibile” la routine può essere riassunta così: un bicchiere di acqua tiepida appena sveglie, una tazza di brodo d’ossa oppure di zuppa di alghe e due uova sode.

Dal punto di vista nutrizionale è una piccola macchina da guerra. Un uovo sodo grande apporta circa 6 grammi di proteine ad alto valore biologico, quindi due uova vi portano già a 12-13 grammi, con tutti i nove aminoacidi essenziali. Una tazza di brodo d’ossa ben concentrato fornisce intorno ai 10 grammi di collagene, oltre ad aminoacidi come glicina e glutammina. Se la base è una zuppa di alghe, aggiungete iodio, calcio, ferro, fibre e una quota di omega-3.

Con pochi gesti, quindi, vi avvicinate al target di 20-25 grammi di proteine solo a colazione, da completare facilmente con un cucchiaio di yogurt greco o qualche cubetto di tofu se serve.

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Perché dopo i 45 anni serve una colazione proteica

Secondo la Società Italiana di Nutrizione Umana e l’Organizzazione Mondiale della Sanità, il famoso 0,8 g di proteine per chilo di peso corporeo al giorno è un minimo per evitare carenze, non l’apporto ottimale. Diverse revisioni pubblicate su riviste come Advances in Nutrition indicano che, soprattutto dopo i 45-50 anni, l’intervallo ideale per adulti attivi sale verso 1,2-1,6 g/kg.

Non conta solo la quantità totale, ma anche la distribuzione. Negli over 45 i muscoli diventano meno sensibili allo stimolo delle proteine (la cosiddetta “resistenza anabolica”). Per attivare davvero la sintesi proteica serve raggiungere una soglia di leucina: tradotto in pratica, circa 25-30 grammi di proteine complete per pasto principale, colazione inclusa.

Il problema è che la tipica colazione italiana porta al massimo 5-8 grammi di proteine, quasi tutte dal latte del cappuccino, contro un carico importante di zuccheri raffinati. Risultato: picco glicemico, calo di energia a metà mattina, appetito più “carico” a pranzo e, sul lungo periodo, più grasso addominale e meno muscolo.

Una colazione in stile Amal fa esattamente l’opposto: poche farine, molte proteine, grassi “buoni” e micronutrienti.

Come inserire la colazione di Amal Clooney nel proprio menù di tutti i giorni

Non serve avere uno chef privato. Servono tre criteri semplici: almeno 25 grammi di proteine, una fonte di micronutrienti “strutturali” (brodo, alghe, latticini fermentati) e niente zuccheri aggiunti.

Versione Amal “soft”: una tazza di brodo di pollo o manzo preparato in casa o acquistato di buona qualità, due uova sode e qualche verdura avanzata dalla sera prima (spinaci, zucchine, cavolo nero saltato). In dieci minuti avete una colazione completa, sazia e molto simile allo schema originale.

Versione mediterranea: due uova strapazzate con spinaci e un filo di olio extravergine, una fetta di pane integrale e un piccolo vasetto di yogurt greco naturale. Il carico proteico è paragonabile, il gusto più familiare.

Versione “ufficio”: la sera cuocete due uova sode, al mattino abbinatele a uno yogurt greco intero con frutta secca e qualche seme di chia. Portate tutto in un contenitore e dite addio alla brioche dell’autogrill.

Quanto alle paure: nelle persone sane un consumo regolare di uova è compatibile con il controllo del colesterolo, e una grande meta-analisi pubblicata sul Journal of Nutrition ha mostrato che diete più ricche di proteine, ma dentro il range raccomandato, non danneggiano la funzione renale. Se avete insufficienza renale, ipercolesterolemia familiare o patologie complesse, il passaggio va personalizzato con il vostro medico.

L’ultimo tassello è il movimento. Una colazione così “intelligente” lavora al meglio se la abbinate, come fa Amal, a camminate quotidiane, qualche sessione di pilates o un po’ di pesi leggeri. Ma il primo passo, ogni mattina, può davvero partire dalla tazza che avete davanti.