Il trucco occhi è glitter! Scopri noi i make-up più belli da replicare

Una cascata di glitter sugli occhi: oggi il make-up è sempre più ludico e sceglie un gioco di bagliori multicolor per esprimere il massimo della creatività.

Irresistibili per un trucco occhi ideale per la sera, i glitter in realtà si prestano a beauty look anche più semplici con un obiettivo comune: illuminare lo sguardo.





Se la glitter mania è il nuovo trend, ecco tutti i make-up occhi più belli da replicare selezionati per voi dalle passerelle. Leggete l'articolo e scegliete il vostro prossimo look!

 Stile Twiggy

Mood pop per questo make-up occhi girly e super luminoso. Applicate dei glitter tra le ciglia lavorate con il mascara.

Disco Queen

Per un eye make-up super edgy, optate per un trucco con più colori che allunga lo sguardo. Questo in argento e silver è davvero hot!





Soft glitter

Per realizzare questo trucco prelevate dei micro glitter e applicateli picchiettando con i polpastrelli: super easy!

Tocco luminoso

La magia è nel dettaglio: il trucco occhi stile orientale è reso brillante grazie a una punta di glitter nella parte più interna. A completare il look ci pensa un rossetto pink metallico.

Effetto undone

Sofisticato e molto particolare, è un trucco occhi creato sulle palpebre nude con una cascata di glitter e un eyeliner gold.

Festival look

Arricchito da paillettes extra e una cascata intensa di glitter, è il make-up speciale per gli eventi più cool. Il tocco speciale è dato da una passata di mascara black.

Holo

Trucco occhi olografico e magnetico. Per realizzarlo applicate delicatamente dei glitter al centro della palpebra e lungo la rima inferiore, nella parte più interna.

Copper eyes

I glitter bronzo sono ideali con gli occhi chiari. Per una festa in stile dark chic, applicate l'ombretto anche ai lati della palpebra.

Violet

Una cascata di glitter viola illumina tutta la palpebra mobile. Nella parte più esterna provate a sfumare con una polvere nera: rende lo sguardo ancora più seducente!

Credit ph: Mondadori, Unsplash.com

Artwork by Elisa Costa