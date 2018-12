Date un tocco in più al vostro make up con i glitter, ecco 7 proposte dalle passerelle da copiare dove l'effetto glitterato è protagonista



Come resistere al fascino di un trucco scintillante?

Per rendere più originale e glamour il vostro make up, osate con i glitter per impreziosire il "solito" trucco occhi. Da sfoggiare per una serata particolare in cui volete puntare tutto sullo sguardo.

Siete in cerca di ispirazione? Abbiamo scelto 7 proposte dalle passerelle di stagione per un trucco occhi glitterato facile da replicare e di grande impatto al tempo stesso.



Foiled

L'obiettivo è quello di ricreare un make up realizzato con la foglia d'oro. Per farlo, stendete un ombretto dorato in crema pieno di pagliuzze scintillanti su tutta la palpebra mobile. Il resto del trucco è nude, per mantenere tutta l'attenzione sugli occhi luminosi.



Halo

Come rendere davvero speciale un trucco occhi colorato? Applicando dei glitter al centro della palpebra. Se volete esagerare ispiratevi agli anni '80 e portare glitter e colore oltre i confini canonici, anche fino all'arcata sopraccigliare e alle tempie. Il colore più cool da abbinare ai glitter? Il verde bosco.



Smokey

Ok, il classico smokey eyes vi ha stufato e vorreste renderlo più particolare. Non abbandonate il nero, ma sopra la classica base cremosa con cui avete realizzato lo smokey applicate dei glitter color onice. Per brillare con una certa attitude.



Glam

I glitter possono anche risultare sofisticati, a patto di utilizzarli nel modo giusto. Sceglieteli dorati e dalla grana molto fine per applicarli sulla palpebra mobile, abbinandoli a un cat-eye sfumato e tanto mascara. Per rendere ancora più profondo lo sguardo, stendete un ombretto scuro e opaco nell'incavo palpebrale.



Eyeliner

A volte, basta davvero poco per rendere speciale un make up. Per esempio, potete utilizzare un eyeliner glitterato da stendere però con una linea piuttosto spessa per renderlo protagonista del trucco. Come si abbina? Con delle red lips.



Classic

Se non ve la sentite di lanciarvi in sperimentazioni ed effetti speciali, potete incorporare i glitter in un look understated, ma non per questo banale. L'idea è di aggiungere quel tocco in più a un classicissimo make up con un semplice eyeliner nero e mascara. Optate per dei glitter argentati finissimi, da stendere sulla palpebra mobile e sfumarli fino a quella fissa, come polvere di fata.



Nude

Un'idea da copiare per tutte le amanti del trucco naturale? Prendete dei glitter trasparenti o al massimo color panna e applicateli solo sulla palpebra mobile. Nella piega sfumate un ombretto color nocciola e voilà, ecco realizzato un trucco nude davvero chic.



Credits Ph.: Mondadori Photo - Artwork by Elisa Costa