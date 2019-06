La primavera è all'insegna del glitter sulle palpebre. Scoprite le nuove palette occhi da collezionare

Addio effetto nude opaco o smokey momocolore: oggi sulle palpebre è tutta un'esplosione di polveri glitterate per un total look scintillante o per un make-up che mescola nuance opache e satinate a tonalità super sparkling.

Per un trucco occhi glitterato superlativo, bisogna avere a portata di mano almeno una delle migliori palette del momento: ecco le novità da provare subito (e da collezionare!).

Trenta colori, di cui la metà super shimmer, tutti da mixare. Numero di look: infiniti.





Diciotto ombretti pigmentati, dalle tonalità calde e fredde, per un make-up che combina nuance opace a colori dall'effetto duochrome e glitter-like.



Diciotto colori per tre finiture matte, metallizzate e cromate, tutte da abbinare.



Questa palette di ombretti in edizione limitata contiene otto colori in polvere cremosi e quattro topper gel glitter per un impatto ultra.



Aromatizzata alle more con nuance opache, metallizzate e satinate, dona un colore intenso e una copertura lussuosa con una sola passata.

Una palette di ombretti glitterati vibranti e scintillanti, ideali per i look da sera.

Oltre 40 tonalità, tutte super pigmentare e da mixare. Contengono olio di jojoba che le rende ancora più lussusose. Vegan friendly.

Colori intensi, caldi e freddi, ideali per realizzare look scintillanti e audaci effetti fumé.

Tutte le declinazioni del rosso, dell'arancio e del rosa super glitterate. Che meraviglia!

Credit ph: Mondadoriphoto