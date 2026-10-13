Dettagli, colori, abbinamenti, must have. Il meglio delle tendenze per la prossima stagione avvistate in passerella.

L’autunno è cominciato da una manciata di giorni, il cambio armadio è ancora in progress ma la moda è già proiettata verso la prossima stagione. L’ultimo fashion month - appena conclusosi - ha infatti acceso i riflettori sulla Primavera Estate 2027.

Da New York a Parigi, passando per Londra e Milano, le passerelle hanno restituito un panorama stilistico quanto mai variegato, tra inattesi revival e classici timeless, silhouette romantiche e incursioni sporty, stampe audaci e accenti bohémien.

Nel guardaroba che verrà c’è spazio per le gonne - probabilmente il capo più discusso delle ultime settimane, sulla catwalk e non solo - insieme ai pantaloni dalla vita ultrabassa e a nostalgiche magliette raglan, di chiaro retaggio Nineties.

Ritornano le stampe animalier, pronte a conquistare l’outfit letteralmente dalla testa ai piedi, mentre le borse si vestono di frange, svelando un’indole wild e ribelle.

Ma tra le new entry destinate a scalare le nostre wishlist ci sono anche Capri pants, abiti a quadri dal piglio british e sensuali babydoll che promettono di portare un pizzico di malizia anche fuori dalla camera da letto.

Abbiamo passato in rassegna le sfilate e le collezioni più interessanti, selezionando dieci tendenze moda da tenere d’occhio e appuntarsi subito. Pronte a fare il pieno di ispirazione?

Gonna midi

La gonna torna al centro del dibattito e - almeno in passerella - il verdetto sembra unanime: l’orlo si ferma al ginocchio. A fare da apripista è Prada, che proprio a questo capo ha dedicato la collezione The Skirt, esplorandone volumi, proporzioni e possibilità espressive.

Nell’immagine: Anteprima, Prada, Dries Van Noten

T-shirt raglan

Maniche a contrasto e taglio diagonale che corre dal collo al giromanica: la moda ripesca dal cassetto dei ricordi la maglietta raglan. Un vero pezzo cult che, a distanza di qualche decennio, abbandona le sue velleità sportive per conquistare le mise più glamour.

Nell’immagine: Ann Demeulemeester, Blumarine, Miu Miu

Vita bassa

E a proposito di come back dal passato, non mancano i rimandi ai mitici anni Zero. A dimostrarlo è il ritorno dell’amata-odiata vita bassa, che fa incursione persino nel territorio del tailoring, regalando ai classici pantaloni da completo un’attitudine nuova e, a sorpresa, sofisticatissima.

Nell’immagine: Elisabetta Franchi, Coach, Chanel

Check e dintorni

Di solito associata all’autunno e ai primi freddi, la fantasia dalla vocazione tipicamente british si prende una pausa dalle consuete coordinate stagionali, facendosi largo tra minidress, gonne lunghe e completi. Un’alternativa inaspettata - e cool - ai classici quadretti Vichy.

Nell’immagine: Marni, Dhruv Kapoor, Jean Paul Gaultier

Animalier dalla testa ai piedi

Welcome to the jungle. Stampe maculate, pattern zebrati, striature dal piglio felino si preparano a invadere l’intero guardaroba, dalle borse alle scarpe, dai capispalla ai tank top. Un concentrato di grinta e spirito wild pronto a risvegliare i nostri fashion instinct più indomabili.

Nell'immagine: Fendi, Balmain, Roberto Cavalli

Babydoll

L’universo della lingerie continua a rappresentare una fonte inesauribile di ispirazione per stilisti e brand. Che stavolta guardano al babydoll, reinventandolo in chiave prêt-à-porter tra pizzi delicati, trasparenze maliziose e volumi svolazzanti.

Nell’immagine: Luisa Beccaria, Antonio Marras, Simone Rocha

Canottiera

Altro che maglia della salute. La canottiera sarà l’alleato di stile più fidato su cui potremo contare nelle roventi giornate estive. In cotone a costine oppure in seta lucida - purché rigorosamente bianca - saprà dimostrarsi all'altezza degli outfit più diversi, dalle mise formali ai daily look.

Nell’immagine: Balenciaga, FForme, Alberta Ferretti

Tutto giallo

Archiviate le delicate sfumature del burro, il giallo torna a mostrare il suo lato più vitaminico. Acceso, vibrante, intensissimo, dominerà la palette cromatica infondendo a capi e accessori un’energia contagiosa. Un'autentica - e quanto mai necessaria - iniezione di buonumore.

Nell’immagine: Hermès, Chloé, Tod’s

Pantaloni capresi

Dopo aver fatto qualche timida apparizione in tempi recenti, i Capri pants - o pinocchietti che dir si voglia - non sembrano intenzionati ad abbandonare l’olimpo dei trend. Anzi, si preparano a consolidare il loro status di fashion obsession anche per i mesi a venire. Più freschi dei pantaloni, più chic dei bermuda, hanno tutte le carte in regola per diventare un passe-partout da indossare h24.

Nell’immagine: 7 For All Mankind, Gucci, Sportmax

Borse con le frange

Non passano di certo inosservate. Le it bag della prossima stagione strizzano l’occhio all’estetica boho, con frange scenografiche che ne movimentano i profili. Sottilissime oppure maxi, più o meno lunghe, ordinate o volutamente spettinate, aggiungono un tocco di teatralità anche ai modelli più rigorosi.

Nell’immagine: Etro, Dior, Bottega Veneta

Ph. Credits: Getty Images