Burro, nude o bianco ottico: diventate il segreto per uno sguardo più aperto, le matite occhi di questa tonalità non sono tutte uguali e bisogna sapere scegliere la nuance giusta

Avete mai pensato alla matita occhi burro (o bianca o nude)?



Perché se avete gli occhi piccoli potrebbe essere la vostra svolta e il “mai più senza” del vostro make up.



Una semplice passata, magari in contrasto con un look scuro o con abbondante mascara nero volumizzante e lo sguardo sarà molto più aperto. Grazia.it vi dà qualche consiglio sull’argomento.

Matita bianca o burro, quello che c’è da sapere



La nera è senza dubbio l’evergreen che ogni donna ha nella propria trousse ma anche la bianca dovrebbe essere immancabile. Soprattutto per un motivo: ingrandire gli occhi piccoli.



Le tinte più chiare, infatti, quindi bianco, burro, nude, se applicate sulla rima interna dell’occhio creano un particolare effetto per cui lo sguardo appare più grande; un risultato intensificato soprattutto se, a contrasto, si applica un make up scuro, nero in particolare.



Così come se, invece dell’ombretto, applicate semplicemente il mascara: scegliendolo nero e volumizzante, l’occhio apparirà più aperto e sensuale.

I colori chiari, inoltre, aiutano a far apparire lo sguardo più fresco e riposato, per questo sono adatti anche quando il contorno occhi è particolarmente segnato da occhiaie o linee d’espressione.



Un accorgimento però: se già di natura i vostri occhi sono grandi, queste tonalità non sono le più indicate perché enfatizzerebbe troppo.





Come si sceglie il colore giusto?



In base al proprio sottotono: il bianco ottico dona ai sottoponi rosa-freddi, una tonalità con la quale si sposa molto bene, il nude e il burro sono invece più indicati se il sottotono è più caldo e leggermente giallo.

Graphic: Elisa Costa

Credit ph: Mondadori Photo