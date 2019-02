Scoprite i 10 consigli per un make up capace di resistere alla più intensa delle giornate, arrivando impeccabile fino a sera

1) Scegliere la giusta skincare routine

La cura della pelle è il primo step per avere una perfetta canvas su cui creare un make up duraturo. Il focus in questo caso è conoscere la propria pelle, capire il tipo e le esigenze, così da poter scegliere i prodotti ideali. A ciò bisogna aggiungere la costanza: una bella pelle si ottiene curandola nel tempo.

2) Applicare il primer

Usare il primer sul viso, sulle palpebre e sulle labbra è sicuramente il passo fondamentale da compiere per costruire un make up a lunga durata. Il trucco infatti andrà ad aderire perfettamente al primer e la sua tenuta sarà prolungata.

Da provare: Fenty Beauty Pro Filt'r Instant Retouch Primer ha un effetto opacizzante e levigante che perfeziona l'incarnato e prolunga la durata del fondotinta.

3) Applicare la cipria prima e dopo il fondotinta

Un segreto per aumentare la durata del fondotinta e controllare il sebo in eccesso è applicare la cipria non solo al di sopra del fondotinta, ma anche al di sotto di esso. Dopo aver applicato il primer, tamponate la cipria ed eliminate i residui con un pennello e procedere poi con l'applicazione del fondotinta e di nuovo della cipria al di sopra di esso. Seguendo questa particolare applicazione controllerete meglio la produzione di sebo, impedendole di far muovere il fondotinta sul viso, facendolo così durare di più.

Da provare: Clinique Superpower Double Face Makeup ha una texture leggera e un finish naturale.

4) Scegliere un fondotinta a lunga durata oil free

Se il vostro obiettivo è avere un make up perfetto per tutta la giornata, la scelta obbligatoria ricadrà su un fondotinta a lunga durata che sia privo di oli nella sua formulazione.

Da provare: CHANEL Le Teint Ultra è il fondotinta fluido, dalla texture sottile e dall'effetto no transfer per un risultato perfetto e naturale tutto il giorno.

5) Fissare con il baking

Il baking è una tecnica di make up che consiste nell'applicare una cipria in polvere libera in quantità abbondante su determinate zone del viso per permettere ad alcuni prodotti di fissarsi meglio e durare più a lungo, come ad esempio il correttore sul contorno occhi o il fondotinta nella zona fronte-naso-mento. Dopo averla lasciata in posa per 5-10 minuti, si rimuove con un pennello ampio. Il risultato sarà una pelle perfezionata e luminosa e un trucco davvero a lunga durata.

Da provare: Huda Beauty Easy Bake Loose Powder ha una texture leggera, impalpabile e vellutata che si fonde perfettamente con la pelle per un effetto radioso che dura tutto il giorno.

6) Scegliere prodotti in polvere

Optare per blush, bronzer e illuminante in polvere è la scelta migliore per far durare il trucco a lungo. Le creme infatti tendono a migrare sul viso, mentre la polvere ha una tenuta maggiore.

Da provare: Too Faced Natural Face Palette contiene tutto il necessario per accendere la carnagione.

7) Preferire prodotti occhi waterproof

Anche per il make up occhi si devono avere alcuni accorgimenti per ottenere una durata maggiormente. Il primo tra tutti è quello di scegliere prodotti waterproof, che resistano all'acqua e all'umidità.

Da provare: Lancôme Monsieur Big Waterproof Mascara ha una durata di 24 ore.

8) Scegliere prodotti labbra opachi dalla texture sottile

Quando non è possibile ritoccare il rosetto e si richiede la massima performance dal trucco labbra, la scelta ideale dovrà ricadere su un solo prodotto dalla texture sottile e dal finish matte. Sarà questa accoppiata a raggiungere l'obiettivo.

Da provare: NARS Cosmetics Velvet Matte Lip Pencil è il rossetto matitone che con un unico prodotto delinea il contorno labbra e lo riempie, con una formulazione ultra sottile e opaca, dalla durata estrema.

9) Fissare il trucco con uno spray

Lo step finale per concludere il make up è rappresentato dalla vaporizzazione di uno spray fissante. Creando una sorta di barriera sul viso, permetterà al trucco di resistere anche alla più intensa delle giornate.

Da provare: Coola Makeup Setting Spray fissa il trucco con una finitura opaca e una texture leggera, mentre protegge il viso con SPF 30.

10) Da portare sempre con sé

Ulteriore fondamentale step per assicurarsi che il make up duri davvero a lungo è il ritocco durante la giornata. Veline opacizzanti da tamponare sul viso e cipria da riapplicare subito dopo non potranno mai mancare in borsetta.

Da provare: Clarins Kit Pori & Effetto Mat contiene blotting paper e cipria opacizzante.

Ph. Credits: Unsplash, Mondadori Photo - Artwork by Elisa Costa