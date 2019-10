Dal rossetto rosso al nude lucido fino alle dark lips. Scoprite le tendenze labbra per questa stagione

In autunno le labbra si vestono di tonalità eleganti, delicate e strong, che regalano un tocco di fascino estremo al beauty look.

Tra i colori di rossetto visti sulle passerelle trionfa il rosso in tutte le sue sfaccettature e finish: dalle ombré lips al color mattone fino al dark red e all'effetto smudged per un look labbra opaco, vellutato o, al contrario, vinilico.

Di tendenza anche i lipstick nude, sulle sfumature del beige, lucidi o trasparenti. Infine, per chi ama il mood dark, c'è anche una variante molto strong che vi stupirà.

Date un occhio alle tendenze trucco labbra autunno inverno 2019-20 e scegliete il make-up che fa per voi!

Totally nude

Labbra solo idratate con una tonalità leggermente rosata: scelta ideale quando il focus è sugli occhi.

Soft dark

Ecco una nuance originale: un rosso scuro più intenso nella parte superiore; un genere di look che conquisterà le più romantiche.

Terra!

Il trend delle labbra sui toni della terra è uno dei più forti di stagione. Eccolo declinato in una nuance rosso mattone molto anni Novanta.

Effetto smudged

Il trucco labbra ombre sfumato viene proposto in un versione opaca con un finish vellutato.

Dark

Una nuance decisamente originale: il nero, versione extra opaco. Da indossare come unico elemento del make-up.

Effetto cancellato

Torna l'effetto "labbra cancellate" con rossetti beige abbinati alla tonalità della pelle.

Labbra lucide

Non solo matt: un tocco di gloss può dare alle labbra un finish cool.

Rosa Beige

Un rossetto quasi trasparente con piccole particelle iridescenti può fare la differenza nel beauty look. Potete anche mescolarlo a un lipstick rosa delicato per enfatizzare il colore.

Rosso arancione

Labbra rosse orange bold, con lips extra definito effetto vintage.

Rosso vinilico

Rosso fuoco super glossy, per un beauty look da evento serale.

Rosso scuro

Lipstick rosso dark per un trucco completamente opaco. Per ricreare il make-up, basta scegliere un rossetto liquido opaco a lunga durata.

