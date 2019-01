Il make up blu è uno dei più belli e glam del momento. Ecco come portarlo e i prodotti must

Il trucco blu rappresenta una delle tendenze più forti in fatto di make up per questa stagione.

Come portare il make up blu? Ideale su tutti gli incarnati, fa spiccare in maniera particolare gli occhi castani, marroni, nocciola e neri.

Non vi sentite pronte per sfoggiare uno smokey eyes blu elettrico intenso? Provate a osare con un mascara blu, o con uno smalto blu, poi lasciatevi trasportare dall'eleganza di questa shade: non potrete più farne a meno!

Un ombretto liquido metallico dalla tenuta extra, perfetto per creare make up blu smokey eyes da manuale in finitura brillante.

Questo eyeliner blu elettrico si ispira ai pennini calligrafici usati per scrivere sulla pergamena. Il brand promette tenuta fino a 24 ore.

Dai trucchi occhi più semplici a quelli più sofisticati e intensi, questa tavolozza di colore gioca sul contrasto caldo/freddo, super glam.

Dedicato alle più coraggiose, il rossetto blu - questo è metallico - rende i denti otticamente più bianchi e illumina il sorriso.

Blu classico in finitura cremosa ed extra lucida per lo smalto adatto a tutti gli incarnati, per una manicure elegante.

Un duo pocket friendy che abbina al blu elettrico opaco un bianco perlato, ideale per creare punti luce scintillanti.

Preferite solo un tocco di blu nel vostro look? Illuminate le ciglia con un tocco di mascara blu elettrico, super sugli occhi castani, nocciola e neri.

Non solo blu, ma anche grigio, rosa e verde petrolio per creare eye look ultra raffinati à la Chanel.

Una matita in gel carica di pigmenti, perfetta per contornare l'occhio enfatizzando lo sguardo al massimo grazie al finish metallizzato, quasi bagnato.

Credits Ph.: Mondandori Photo / Artwork: Elisa Costa