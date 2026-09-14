Zero idee su come vestirvi quest’autunno? Lasciatevi ispirare da questi 7 abbinamenti favolosi avvistati per le strade di New York.

Il fashion month è ufficialmente iniziato: la scorsa settimana è stata New York ad aprire le danze e a inaugurare questo lungo mese ricco di show e presentazioni.

E mentre in passerella hanno sfilato le collezioni SS27, che ci hanno dato un’anticipazione di quelle che saranno le tendenze della prossima stagione, per le strade della città le trend setter con i loro look ci hanno suggerito abbinamenti e nuove combinazioni che potrebbero tornarci molto utili quest’autunno.

***Le maglie polo sono il must have dell'autunno da indossare in mille modi***

In questi giorni, c’è chi ha scelto di rimanere in modalità estiva sfoggiando capi leggeri e colorati. Chi ha giocato bene con il layering, sovrapponendo più strati in modo strategico. E chi, invece, ha già rispolverato i grandi pezzi chiave del guardaroba invernale.

Il risultato? Una varietà di look che riflettono diversi modi di interpretare il passaggio tra una stagione all’altra. E che offrono tantissimi spunti interessanti su come vestirci in un periodo come questo, in cui clima incerto e temperature ballerine sono all’ordine del giorno.

Se anche voi siete a caccia di ispirazione, ecco 7 idee dallo street style da appuntarsi per l’autunno.

Look per l'autunno: 7 idee dallo street style

I knit dress sono uno dei grandi must dei mesi freddi. Come renderli cool nelle prime giornate d’autunno? Il segreto è indossarli con pochi capi e accessori strategici. Un esempio? Un blazer in pelle, degli stivali alti al ginocchio, una maxi pochette e un pullover viola (che aggiunge un tocco di colore) da portare sulle spalle.

Anche i pantaloni a gamba larga occupano un posto fisso nell'armadio in questa stagione. Vanno benissimo indossati con degli stivaletti con il tacco comodo. Ma meglio dare un twist al tutto, magari con una giacca in velluto colorata e un secchiello con la tracolla a catena.

Una combo che non delude mai è quella composta da pullover e gonna midi. E basta esaltare il tutto con un paio di mules con il tacco e la giusta it-bag per avere un look easy e chic adatto a ogni momento della giornata.

Se il solito tailleur vi ha annoiato, ecco un’idea per l’autunno: scegliere un co-ord in suede giallo senape, con giacca e gonna a matita, e valorizzarlo con dei sandali animalier e una borsa a mano. Cosa mettere sotto? Una t-shirt, una camicia o un pullover, a seconda delle temperature.

Un altro abbinamento dal successo assicurato, specialmente in questo periodo dell’anno, è quello che vede la camicia azzurra abbinata a un paio di jeans con il risvolto. Un mix che sulla carta può sembrare banale ma che, se valorizzato con gli accessori giusti (in questo caso delle décolleté bicolor, una tote bag marrone, una giacca in suede e un foulard multicolor), può regalare grandi soddisfazioni.

Lo street style newyorkese ci ha regalato un’ottima idea per sfruttare la pencil skirt anche fuori dall’ufficio: con bomber corto a quadretti, pumps in vernice e borsa a tracolla.

Se poi non sapete mai come abbinare i vostri pantaloni neri, provateli con un maxi cardigan. Tutto quello che dovete fare, per avere un look perfetto h24, è aggiungere una cintura che segna il punto vita, delle décolleté dai toni neutri, una borsa a mano e degli occhiali da sole a mascherina.

Foto: GettyImage