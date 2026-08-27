Perché il blush liquido è diventato in poco tempo il prodotto più amato dai make-up artist
Per lungo tempo è stato considerato un prodotto complementare, quasi un dettaglio finale rispetto ai grandi protagonisti del beauty case come fondotinta, rossetto e mascara. Negli ultimi anni, però, il blush si è preso la scena, diventando uno degli alleati più amati del make-up. A trainare questa rivoluzione è soprattutto la sua versione liquida, che ha conquistato consumatrici, make-up artist e celeb grazie alla capacità di donare all’incarnato un aspetto fresco, luminoso e naturale. Da semplice alternativa alle classiche formule in polvere, quindi, il blush liquido si è trasformato in un vero fenomeno di mercato, interpretando alla perfezione il crescente desiderio di un trucco sempre più leggero, luminoso e facile da realizzare.
Blush liquido: da dove nasce il successo
In un momento in cui il make-up punta sempre più a valorizzare la pelle senza mascherarla, queste formule rappresentano la risposta ideale. La texture impalpabile si fonde con l’incarnato, si sfuma con facilità e permette di modulare il colore a seconda del finish. Il risultato è quel colorito sano e radioso che gli esperti definiscono spesso effetto “seconda pelle”. La genZ sui Social ha amplificato il fenomeno con tutorial, recensioni e video virali che hanno mostrato quanto bastino poche gocce di prodotto per ravvivare immediatamente il viso. Così il blush, un tempo considerato un passaggio quasi opzionale, è diventato uno degli elementi chiave del make-up quotidiano.
Il ruolo delle celeb
Anche le star hanno avuto un ruolo determinante nel consolidare questa tendenza. I look luminosi e naturali sfoggiati da Selena Gomez, Hailey Bieber e Zendaya hanno contribuito a rendere desiderabili texture leggere e finish glow.E se qualcuno pensa che si tratti soltanto di una moda destinata a esaurirsi rapidamente, deve ricredersi: tutti gli indicatori mostrano infatti come il segmento dei blush liquidi continui a crescere, sostenuto da formule sempre più performanti e dall’interesse costante di chi usa questa categoria di prodotti quotidianamente. Tra novità e bestseller ormai diventati cult, ecco i blush liquidi da tenere d’occhio e da provare (secondo noi).
Blush liquido: ecco quali mettere nel beauty case
Love Flush Blush di Too Faced
Sephora Collection Cheek&Lip Tint
Dear Dahlia Petal Drop Liquid Blush
Huda Beauty Baby Blush Duo Intense Mocktail
Berry Flush Chill Out limited edition Wycon Cosmetics
SHEGLAM Color Bloom Liquid Blush-Real
L'Oréal Paris Lumi Le Blush in True Rose
KIKO Milano So Chic Trio Blush 04
NYX Professional Makeup Fat Cheeks Juicy Blush in 06 Bouncin Berry
Blush liquido Sublime Rose di Dr. Dermaluci Lab
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