Leggero, luminoso e versatile, è diventato il simbolo di una nuova idea di bellezza naturale: ecco perché il blush liquido è più di un semplice trend

Per lungo tempo è stato considerato un prodotto complementare, quasi un dettaglio finale rispetto ai grandi protagonisti del beauty case come fondotinta, rossetto e mascara. Negli ultimi anni, però, il blush si è preso la scena, diventando uno degli alleati più amati del make-up. A trainare questa rivoluzione è soprattutto la sua versione liquida, che ha conquistato consumatrici, make-up artist e celeb grazie alla capacità di donare all’incarnato un aspetto fresco, luminoso e naturale. Da semplice alternativa alle classiche formule in polvere, quindi, il blush liquido si è trasformato in un vero fenomeno di mercato, interpretando alla perfezione il crescente desiderio di un trucco sempre più leggero, luminoso e facile da realizzare.

Blush liquido: da dove nasce il successo

In un momento in cui il make-up punta sempre più a valorizzare la pelle senza mascherarla, queste formule rappresentano la risposta ideale. La texture impalpabile si fonde con l’incarnato, si sfuma con facilità e permette di modulare il colore a seconda del finish. Il risultato è quel colorito sano e radioso che gli esperti definiscono spesso effetto “seconda pelle”. La genZ sui Social ha amplificato il fenomeno con tutorial, recensioni e video virali che hanno mostrato quanto bastino poche gocce di prodotto per ravvivare immediatamente il viso. Così il blush, un tempo considerato un passaggio quasi opzionale, è diventato uno degli elementi chiave del make-up quotidiano.

Il ruolo delle celeb

Anche le star hanno avuto un ruolo determinante nel consolidare questa tendenza. I look luminosi e naturali sfoggiati da Selena Gomez, Hailey Bieber e Zendaya hanno contribuito a rendere desiderabili texture leggere e finish glow.E se qualcuno pensa che si tratti soltanto di una moda destinata a esaurirsi rapidamente, deve ricredersi: tutti gli indicatori mostrano infatti come il segmento dei blush liquidi continui a crescere, sostenuto da formule sempre più performanti e dall’interesse costante di chi usa questa categoria di prodotti quotidianamente. Tra novità e bestseller ormai diventati cult, ecco i blush liquidi da tenere d’occhio e da provare (secondo noi).

Blush liquido: ecco quali mettere nel beauty case

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