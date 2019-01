Il rossetto scuro dona carattere a ogni makeup. Ecco 10 look da copiare per abbinarlo e indossarlo al meglio, anche di giorno

Il rossetto scuro è un prodotto evergreen in grado di trasformare tutti i beauty look - anche i più semplici - donando carattere e femminilità a chi lo indossa. Un tempo scelto solo per la sera o per un'occasione speciale, oggi il rossetto scuro viene scelto da stilisti, star e influencer in qualunque momento del giorno.

Il segreto per indossare il rossetto scuro anche di giorno è scegliere la nuance che più si addice al nostro incarnato, e abbinare le labbra strong a un trucco soft e naturale su viso e occhi.





Come scegliere il rossetto scuro

La scelta del rossetto è uno step fondamentale: la tonalità va scelta in base alla vostra carnagione e ai colori del vostro viso. Per le pelli chiare dal sottotono freddo e rosato via libera a colori scuri e scurissimi dal sottotono freddo e bluastro. Per chi ha la pelle media e la carnagione olivastra, un rossetto scuro dal sottotono giallo o rosso mattone sarà l'ideale.

Cosa aspettate? Scorrete la gallery e scoprite come scegliere, abbinare e indossare il rosseto scuro di giorno grazie ai consigli di Grazia.it

Femme

Esaltate la vostra femminilità con questo abbinamento dal fascino irresistibile: La base viso perfezionata e definita grazie al contouring e gli occhi messi in risalto da una passata abbondante di mascara sono una perfetta cornice per un rossetto scuro dal finish glossy come il Patent Finish Lip Color di Tom Ford nel colore Orchid Fatale.

English Rose

Il rossetto scuro per le amanti dei look soft e romantici è il Dior Addict Lip Tattoo in Natural Berry: la tonalità media e il finish poudrée lo rendono elegante e raffinato.

2000's Baby

Per un look in stile vintage scegliete un colore sulle tonalità del rosso mattone come la matita Artist Color Pencil di Make Up For Ever nel colore Countless Crimson. Abbinatelo a un look viso semplice, con un pizzico di blush sulle gote e una linea di eyeliner grafico.

Frida's

La regina dei look eccentrici e coloratissimi, Frida Kahlo, è la fonte di ispirazione per questo look: trucco viso naturale e luminoso, sopracciglia maxi e rossetto scurissimo come il Mattemoiselle Lipstick di Fenty Beauty by Rihanna nel colore Griselda.

Stained

L'effetto più cool di stagione è questa ombrée lip effetto macchiato: ricreate il look con un rossetto opaco dalla formula cremosa e pigmentata come il Matte Lipstick di Anastasia Beverly Hills in Brandy applicato con un pennellino al centro delle labbra.

Garçonne

Indossare il rossetto scuro di giorno è possibile anche per le amanti dei look maschili. Un rossetto come il Pure Color Envy Matte di Estée Lauder nel colore 113 Raw Edge è l'ideale; basta abbinarlo a un look rilassato e minimal.

Natural Beauty

Il rossetto scuro è un prodotto passepartout che dona a tutte: l'importante è scegliere la tonalità giusta che valorizzi il vostro incarnato e i colori del vostro viso. Per labbra d'effetto scegliete un rossetto dalla formula opaca e vellutata come il Nars Velvet Matte Pencil in Endangered Red.

Ombré

Le ombré lips sono uno dei trend più visti sulle passerelle e su Instagram: copiate questo look con l'aiuto di un rossetto opaco dalla formula pigmentata come il Matte Revolution di Charlotte Tilbury in Glastonberry.

Vintage

Per ottenere un beauty look dal sapore vintage scegliete un classico rossetto in stick dalla formula satinata come il rossetto Rouge Pur Couture in Bois de Rose di Yves Saint Laurent e applicatelo con precisione sulle labbra direttamente dal tubetto. Una base viso opaca e perfezionata e poco mascara sugli occhi completeranno il look.

Full Pigment

Il modo più pop e cool di indossare il rossetto scuro? Applicare uno strato di colore pieno sulle labbra con l'aiuto di un rossetto come il Nyx Professional Makeup Soft Matte Lip Cream in Copenhagen, lasciando il resto de viso fresco e naturalissimo.

Graphics: Elisa Costa

Credits Ph: Mondadori Photo