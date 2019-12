Dal cioccolato al prugna passando per il bordeaux e il blu. Pronte a scegliere il rossetto scuro che fa per voi?

Cardinale, burgundy, viola, blu fino al nero profondo: i rossetti scuri, anzi scurissimi, sono trend make up dell’inverno 2019. Sofisticati ed eleganti, si impongono nel beauty della stagione fredda, perfetti con altri due grandi trend di stagione, il trucco nude e le ciglia XXL.

Dalle passerelle



Il burgundy è quello che va per la maggiore ma anche il nero è ricomparso in passerella, quasi tutti rigorosamente effetto mat. Come da Brandon Maxwell che ha scelto il più chiaro tra le tonalità scure, il marrone, in versione extra opaca e abbinato a delle ciglia lunghissime che incorniciano il viso mentre da Noon by Noor la nuance è più scura, enfatizzata anche dall’effetto gloss.

Sulle passerelle parigine di Louis Vuitton, Paco Rabanne e Chloè vince invece il bordeaux leggermente smudge, ovvero vissuto e consumato, molto anni ’90, e abbinato a una riga di eye-liner affilatissima e black; stessa tonalità anche da Alice ’n’ Olivia ma dal leggero effetto bagnato. Yohji Yamamoto e Marni puntano invece tutto sul nero, applicato seguendo perfettamente il contorno delle labbra.

Rossetti extra dark in passerella Alice 'n' Olivia

Brandon Maxwell

Chloé



Dolce&Gabbana

Louis Vuitton

Luisa Beccaria



Marni

Noon by Noon

Paco Rabanne



Sally Lapointe

Salvatore Ferragamo

Yoji Yamamoto



Rossetti scuri: a chi stanno bene



La scelta questa stagione è molto ampia, soprattutto se si considera che, differenza di quello che si può pensare, queste nuance stanno bene a tutte, basta sceglierle in base al proprio incarnato.

Se tende più al giallo puntate su marroni e colori caldi mentre se è più rosato sono perfetti i rossetti con all’interno il viola freddo. Sfumature molto versatili quindi, fate maggiore attenzione al finish perché quello lucido infatti dona molta più luce mentre quelli cremosi e mat sono perfetti per look più accattivanti.

Da tenere a mente: queste tonalità devono essere applicate in maniera impeccabile, quindi labbra prive di secchezze e una passata di fondotinta come base così che durino più a lungo.