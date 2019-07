D'estate portate il colore sulle vostre labbra! Ecco i migliori rossetti accesi e vibranti da provare per l'estate 2019

Il modo più semplice per fare il pieno di buonumore? Una buona dose di vitamina D grazie alle lunghe giornate estive e un rossetto colorato sulle labbra!



Questa stagione i rossetti diventano ancora più belli da vedere e divertenti da indossare, ispirandosi ai colori dei frutti e dei fiori più vibranti dell'estate.



Pesca, corallo, rosa acceso, rosso fragola... trovate la shade che più valorizza i vostri colori tra i migliori rossetti delle nuove collezioni per l'estate 2019, all'insegna delle tonalità più intense e vitaminiche.



Un rossetto per celebrare l'anniversario e gli ideali della Rivoluzione Francese, un rosso anguria femminile che mette subito allegria.





Una tonalità di rosa fragola super accesa con una formula idratante e confortevole.



Il colore rosa orchidea ricorda un sorbetto alla frutta, ha un effetto rimpolpante per un pop di colore luminoso sulle labbra.



Un rossetto color arancio mette in risalto i sottotoni caldi e un colorito abbronzato.



Più che un rossetto in senso stretto, un lip balm ad azione idratante che rilascia un velo di colore color rosa petalo.



Una nuova e simpatica tonalità color mandarino che si adatta al colore naturale delle labbra per un look personalizzato.



La nuova collezione di rossetti creati dalla make up artist propone un rosa pesca intenso e super pigmentato.



Un rossetto color lampone è il must have per ogni beauty case estivo, la formula contiene olio di pomelo, carote e olio di melograno per far fare il pieno di vitamine alle labbra.



L'iconico rossetto rosso mela si veste di un nuovo pack per l'anniversario dei 25 anni. Ogni cent viene devoluto alla lotta contro HIV/AIDS.



Una tonalità color uva ad alto impatto dalla texture in gel rimpolpante con acido ialuronico.



Credits Ph.: Unsplash