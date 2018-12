Stupite - o lasciatevi stupire - chi amate con i regali di Natale beauty deluxe, dedicati alle persone più speciali

Ecco i regali di Natale deluxe per chi ha tutto, le idee beauty più speciali e preziose da regalare e regalarsi senza badare a spese.

Dalla maschera viso con vero oro 24 carati amata dalle star allo styler per capelli di ultima generazione passando per cofanetti di rossetti e ombretti da sogno, trovate l'idea regalo giusta per Natale 2018 per voi stesse o per le persone più care.

Una maschera anti rughe con vera foglia d'oro 24 carati, studiata per conferire luminosità e splendore al viso. Il coffret contiene 4 trattamenti completi, per farci sentire al top come Chiara Ferragni, Sara Sampaio, Irina Shayk e Naomi Campbell, solo per citare alcune delle fan di questo prodotto.

Un make up kit prezioso creato da una delle make up artist più famose al mondo: Pat McGrath. All'interno ombretti e polveri illuminati extra metalliche nei toni abbaglianti di bronzo, oro, argento e rame.

Dedicata alla pelle delicata, la crema viso Re-Plasty la lenisce donando comfort e attenuando segni della stanchezza e dell'età. Il cofanetto regalo include una imperdibile borsa in pelle firmata Caractére.

L'hairtool più famoso e desiderato del momento è uno dei regali di Natale beauty 2018 da non perdere. Dall'esclusiva tecnologia brevettata, consente di mettere in piega i capelli in brevissimo tempo senza rovinarli, creando acconciature lisce, mosse e ricce da favola.

Gelsomino arabo, pepe nero e bianco, accenti di neroli, limone e zenzero per una delle fragranze femminili più ammalianti della Private Blend del marchio, abbinata al rossetto rosso che - naturalmente - porta lo stesso nome e veste lo stesso affasciante spirito.

La celebre crema viso che elimina l'aridità idratando a fondo la pelle in edizione limitata, in un pack cartoon firmato Roger Hargreave.

Una pochette super fancy in stampa animalier e di stelle con dettagli in pelle. Ideale per contenere il make up, è un'ottima pochette da sera "dell'ultimo minuto".

Diletta Tonatto, direttrice creativa della storica Maison torinese di profumeria artigianale e d’autore, e Fondazione Paideia, onlus che offre sostegno a bambini e famiglie in difficoltà, si incontrano per dar vita a "crea il tuo profumo", che consente - sotto la guida di Diletta Tonatto e del suo team - di creare una fragranza totalmente personalizzata. L'intero ricavato dalla vendita è destinato alle attività della Fondazione.

Guerra aperta alla cellulite con il sistema meccanico - non invasivo - che agisce in maniera attiva sull'adipe levigando la pelle, drenando e attivando la circolazione sangugna e linfatica. Regalate - o regalatevi - un pacchetto di 10 sedute e non crederete ai vostri occhi.

Profumi e gemme si uniscono in un libro speciale e lussuoso che celebra l'intrinseco legame tra l'alta gioielleria e la profumeria del marchio romano.

La piastra intelligente in versione blu ghiaccio, in edizione limitata per le Feste. Un'idea regalo al top per creare styling lisci o mossi su misura nel pieno rispetto dei capelli.

Un vero e proprio guardaroba di rossetti dedicato alle "regine della notte". Ben cinque nuance studiate da Edward Bess con questo spirito: "Farsi belle per uscire è più della metà del divertimento. Ecco le tonalità labbra perfette per colorare la città di notte".

La smart mask di ultima generazione, che combina le più avanzate tecnologie dermatologiche con le esclusive formule coreane per le maschere viso agendo in soli 90 secondi. Un trattamento luxury da regalare e regalarsi per una skincare efficace, proiettata verso il futuro.

Una delziosa confezione regalo decorata dall'artista britannico Clym Evernden contiene l'amato profumo femminile Peonia Nobile abbinato a doccia schiuma e crema corpo fondente. Una coccola profumata per un dono natalizio speciale.

Artwork: Elisa Costa