Sentitevi dark lady on trend con i prodotti di bellezza neri del momento, tutti da provare

Un gel nero detossificante che affina la grana della pelle e rimuove le impurità dal viso.

Pack nero e un'anima rosa cipria per uno dei profumi femminili più amati, dalle inconfondibili e affascianti note muschiate.

Nero, opaco, vellutato e dal colore pieno, il rossetto nero Kiko è un must have per chi ama sperimentare con il make up dando vita a beauty look dark.

Struttura in silicone e tecnologia sonica per lo spazzolino più innovativo. Deterge delicatamente e illumina il sorriso.

Una spugnetta detergente composta dalle fibre della radice della pianta asiatica konjac. Il suo effetto? Detergente e leggermente esfoliante, per un'azione delicata.

Il primo profumo da donna coffee floral, dal carattere forte e sensuale, racchiuso in un flacone gioiello dal look total black - ma luminoso.

Estratto di Tartufo Black Diamond e perle micronizzate per un cocktail di ricche sostanze nutritive. Una maschera viso nera lussuosa dall'effetto levigante e illuminante.

Un angelo nero per i vostri capelli? Studiata per chiome mosse e spesse - persino afro - questa spazzola scioglie i nodi senza spezzare i capelli.

Effetto "anti precisone" ispirato al look punk dei Green Day sul palco per l'eyeliner smokey.

Nero profondo e glamour sulle unghie, illuminato da una miriade di micro glitter tono su tono.

Il segreto per uno smokey eyes da manuale? Un'ottima base nera, proprio come questa.

Una maschera per capelli al carbone attivo che rimuove dal chioma e cuoio capelluto impurità e tracce di smog e polvere, nutrendo.

Una piastra per capelli nera dal cuore d'oro. La temperatura resta inalterata a 180 gradi garantendo un liscio impeccabile su tutta la lunghezza senza danneggiare i capelli.

Un "ricostituente cutaneo" in formato monodose che contrasta i segni del tempo rivelando giorno dopo giorno n viso più giovane e luminoso.

Nella variante Carbon Black, extra nera, questo mascara è quello preferito da Kim Kardashian. Dobbiamo aggiungere altro?

Trattamento sbiancante per denti. Aiuta a rimuovere macchie e segni sulla dentatura grazie al carbone di bambù, che conferisce alla pasta un colore extra black.

La celebre spugnetta per applicare il trucco in variante professionale, di colore nero. Sfuma al meglio il make up assicurando massima copertura.

Credits Ph.: Mondadori Photo