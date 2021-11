Le nuove palette occhi e viso: ecco le migliori da provare (o da regalare) in occasione del Natale!

Le nuove palette occhi e viso coniugano praticità e glamour perché raccolgono tutto il necessario per il make-up occhi e viso (che potete ritoccare durante il giorno). Quelle in limited edition, poi, sono proprio da collezionare. In attesa del Natale 2021, volete rinnovare il beauty case? Ecco le nuove palette che non possono mancare sulla vanity table o che potete far trovare sotto l'albero!

Grazie alle sue 12 tonalità dal finish satinato, matte o metallico, permette di creare combinazioni infinite dal colore pieno e di facile applicazione. Custoditi in un astuccio nero dai profili dorati, impreziosito con un decoro floreale di ispirazione vintage, gli ombretti rappresentano gioia e bellezza – esattamente come i fiori da cui prendono il nome – e tutta la palette è un simbolo di vita. Grazie al set di ombretti estraibile, Palette Beauté Des Yeux Floral è infatti ricaricabile.

Palette occhi e viso: Peacock Nudes Palette di Max Factor

Dalla formula setosa risulta facile da applicare sulla palpebra e da sfumare, anche con le dita, per cambiare il proprio make-up in ogni momento della giornata. Bellissimi i colori: la palette abbina il bianco, l’oro, i colori sabbia e il bronzo all’energico blu della piuma di pavone.

Palette in edizione limitata, è composta da dieci versatili sfumature che si possono applicare sia per creare un incarnato definito dall'aspetto radioso, sia per accendere lo sguardo - il glow perfetto per le festività natalizie.

Esplosione cromatica con 25 tonalità ad alte prestazione, è una irrinunciabile alleata dei make-up addicted!

Palette composta da 15 shades di ombretto, con finish matte, shimmery, metallizzati e glitterati, permette di realizzare infiniti eye look.

Limited edition di questa maxi palette con 12 tonalità nudes tutte da mixare.

Mini palette di ombretti in edizione limitata, è basata sulla Metropolis, la più venduta. Le tonalità di questa palette sono ispirate ai colori di New York del XX secolo. Nel kit è incluso anche il pennello.

Palette occhi e viso: Sephora Collection Merry&Bright

Scintillate come mai prima d'ora con questa palette occhi composta da 16 ombretti intensamente pigmentati e facili da indossare. Un'idea brillante per un regalo!

Palette occhi e viso: Too Faced Cinnamon Swirl

Lo snack dolce tipico dei mall americani è stato trasformato in una collezione di imperdibili ombretti: 18 tonalità dolci e speziate con il loro delizioso profumo di brioche alla cannella ideali per chi ama un make-up occhi nelle nuance calde.

Una palette che include blush, bronze e illuminante ideale per pelli medio scure.

Un chiaro richiamo alla Parigi dell’epoca bohemienne racchiusa

in un packaging in velluto color burgundy: questa nuova palette occhi

si compone di nove ombretti compatti dalla texture morbida e cremosa e dalle tonalità sofisticate che variano dalle shades matte del nero e del crema alle più shimmer oro e bronzo.

Credit ph: Pexels.com