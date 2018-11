L'autunno è finalmente arrivato e con lui la voglia di sperimentare creando nuovi make up.

Quest'anno più che mai il trucco occhi vive un momento d'oro grazie all'uscita di bellissime palette di ombretti, spesso in edizione limitata.

Agli ormai classici ombretti nude e ai toni caldi si uniscono anche nuance fredde - come verde petrolio, viola e blu - e gli immancabili colori della terra.

Trovate quella che fa per voi tra le nuove palette di ombretti autunno 2018 dai toni magici e profondi.

Parte della collezione Le Mat De Chanel, questa palette di ombretti in nuance fredde è l'ideale per creare trucchi occhi intensi in blu e verde petrolio.

Case oro in un'alternanza di nuance neutre ma preziose e brillanti. La palette include un pennello doppio e una spugna per pulirlo velocemente durante l'applicazione del make up.

10 ombretti in un'alternanza di finish opachi, satinati ed effetto lamina per creare infiniti make up.

Da collezione, questa tavolozza di colori dall'anima fashion vanta shade in polvere e in crema da abbinare e stratificare a piacimento.

Ombretti neutri con un pop di colore verde petrolio. La formula cotta wet & dry regala un make up ad alto impatto.

L'ultima nata in casa Urban Decay entra a fare parte della gamma permanente grazie al suo carattere deciso in tonalità calde e glam.

Prende il nome della figlia di Anastasia questa novità per il trucco occhi che vanta shade violacee, rosate e nude, assolutamente cool.

Ombretti opachi o ombretti shimmer? A voi la scelta con la palette in edizione limitata che declina una stessa nuance in due diversi finish a contrasto.

Verde oliva, bordeaux e giallo ocra si uniscono in una palette di ombretti in edizione limitata perfetta per creare trucchi autunnali su misura.

Ispirazione gemme preziose per il make up proposto da questa palette tascabile caratterizzata da ombretti carichi di pigmenti in sfumature trendy.

Creata dal famoso make up artist Tom Pecheux, questa palette iconica da collezione punta al viola come colore protagonista del look, abbinato a ruggine e blu.

Una maxi palette rosa glitterata contiene gli ombretti che hanno fatto la storia del brand al lancio e novità tutte da scoprire.

Ispirazione Old Hollywood per la palette budget friendly perfetta per creare make up sofisticati.

Artwork: Elisa Costa