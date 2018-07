Il trucco occhi del momento si tinge delle tonalità più soft e romantiche, con le palette dalle tonalità calde e rosate

È colori caldi mania per quanto riguarda il trucco occhi più di tendenza del momento.

Le nuance che compongono le palette occhi dei marchi più cool, tutte da provare, ricreano tutte le sfumature del tramonto. Le tonalità rosate più soft donano un'aria sognante e romantica allo sguardo, mentre si accendono di bagliori incandescenti con un gioco di ombreggiature da realizzare nella piega dell'occhio.

Un post condiviso da Nikki_Makeup (@nikki_makeup) in data: Ago 19, 2017 at 6:01 PDT

L'ombretto rosa viene così abbinato ai colori infuocati del rosso e dell'arancio, mentre le perlescenze golden rendono il look ancora più vibrante.

Le combinazioni di look possibili sono infinite e le diverse palette dai colori caldi riescono ad accontentare tutti i gusti, da chi preferisci i toni più naturali e i marroni a base calda, a chi ama i finish matte, fino a chi non teme di sperimentare accostamenti con tonalità gioiello a contrasto.

Le sfumatura di rosa più tenue vengono accostate a marroni vellutati con un sottotono caldo e a ombretti dorati con un finish shimmer, da usare come illuminanti o top coat.



È una celebrazione del pink in tutte le sue anime, da quelle pastello a quelle più strong, fino al viola e al magenta. 18 colori pensati per chi ama i trucchi dai colori caldi e accesi.



Un mix di texture per giocare con gli effetti di colore che ricreano un tramonto dalle tinte soft, dove non mancano tonalità illuminanti e di transizione, fino a un marrone freddo per definire la rima infracigliare.



Il marchio amatissimo dalle beauty guru, una palette con 20 colori perfetti per ricreare un make up dal sottotono caldo, con tonalità rosate e aranciate che ricordano i colori del tramonto.



Una palette dagli ombretti esclusivamente opachi con varie tonalità color pesca e rosa, con tre colori scuri per creare profondità.



Le tonalità naturali sono alla base del concept di questa palette, con varie sfumature dai toni aranciati a quelli rosati e color prugna.



I colori più caldi, rosati e dorati, vengono perfettamente riequilibrati dai colori più scuri a base prugna, giocando anche con i contrasti di texture.



I colori con il comun denominatore rosato vengono accostati ai colori più classici per creare un trucco base, fino alle tonalità gioiello dell'oro e dello smeraldo, per un pop di colore a contrasto.



Una palette con le tonalità giocate attorno al color ruggine, caldo e dal sottotono rosso, con sfumature aranciate, rosate e prugna.



Il rosa corallo, caldo e acceso, viene messo in risalto dalle sfumature in degradé dal rosa chiaro al prugna intenso, suddivise in finish matte e shimmer.



Le tonalità color bacca più accese diventano protagoniste del trucco occhi grazie all'ombretto color oro da abbinare e ai due ombretti pesca per realizzare giochi di sfumature dorati.



In questa palette il rosa è alla base di tutti gli ombretti nelle sfumature del marrone caldo, per un make up nei toni naturali più originale.



Credits Ph.: Mondadori Photo